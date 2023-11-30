رئـيـس الـوزراء الإسباني يعتبر الاعتراف بالدولة الـفلسطينية في ((مصلحة أوروبا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتراف‭ ‬‮«‬هو‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬أوروبا‭ ‬لسبب‭ ‬أخلاقي،‭ ‬لأن‭ ‬ما‭ ‬نراه‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬أيضا‭ ‬لسبب‭ ‬‮«‬جيوسياسي‮»‬‭ ‬لأنه‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬استقرار‮»‬‭ ‬المنطقة‭. ‬وتعهد‭ ‬سانشيز‭ ‬الذي‭ ‬أعيد‭ ‬تعيينه‭ ‬نهاية‭ ‬نوفمبر‭ ‬لولاية‭ ‬جديدة‭ ‬مدتها‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ائتلاف‭ ‬مع‭ ‬اليسار‭ ‬المتطرف،‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬تنصيبه‭: ‬‮«‬العمل‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬سانشيز‭ ‬الذي‭ ‬تتولى‭ ‬بلاده‭ ‬حاليا‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬للمجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬إمكان‭ ‬اعتراف‭ ‬مدريد‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬أقرّ‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حكومة‭ ‬محافظة‭ ‬قرارا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاعتراف‭ ‬بدعم‭ ‬كل‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التصويت‭ ‬غير‭ ‬الملزم‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭. ‬

وقال‭ ‬سانشيز‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تغير‭ ‬الوضع‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬رأينا‭ ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تحتل‭ ‬بشكل‭ ‬منهجي‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‮»‬،‭ ‬لذلك‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‮»‬‭. ‬وأثارت‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬الزعيم‭ ‬الاشتراكي‭ ‬توترات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬اتهمت‭ ‬مدريد‭ ‬‮«‬بدعم‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬واستدعت‭ ‬السفير‭ ‬الإسباني‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬لسانشيز‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭. ‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬استدعاء‭ ‬سفيرة‭ ‬بلاده‭ ‬لدى‭ ‬مدريد‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬التصريحات‭ ‬المشينة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬التي‭ ‬شكك‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬شرعية‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬ونشر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬إنه‭ ‬و«بسبب‭ ‬التصريحات‭ ‬المشينة‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬كرر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬ادعاءات‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الصحة،‭ ‬قررت‭ ‬استدعاء‭ ‬السفيرة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لدى‭ ‬إسبانيا‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬القدس‭ ‬للتشاور‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ ‬أن‭ ‬خطوة‭ ‬استدعاء‭ ‬السفيرة‭ ‬تأتي‭ ‬بعدما‭ ‬أبدى‭ ‬سانشيز‭ ‬‮«‬شكوكا‭ ‬جدية‮»‬‭ ‬حول‭ ‬شرعية‭ ‬العمليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يدلي‭ ‬سانشيز‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬القناة‭ ‬الإسبانية‭ ‬العامة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬قال‭ ‬سانشيز‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬لإسرائيل‭ ‬‮«‬إن‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تبني‭ ‬أفعالها‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭. ‬واستنادا‭ ‬للصور‭ ‬التي‭ ‬نشاهدها‭ ‬والعدد‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يموتون‭ ‬وخاصة‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات،‭ ‬لدي‭ ‬شكوك‭ ‬جدية‮»‬‭ ‬في‭ ‬أنها‭ ‬تقوم‭ ‬بذلك‭. ‬

وكانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬استدعت‭ ‬سفيريها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بسبب‭ ‬تصريحات‭ ‬منتقدة‭ ‬لعملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬متى‭ ‬ستغادر‭ ‬السفيرة‭ ‬روديكا‭ ‬راديان – غوردون‭ ‬مدريد‭. ‬وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬إسبانيا‭ ‬والدولة‭ ‬العبرية‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬سانشيز‭ ‬برفقة‭ ‬نظيره‭ ‬البلجيكي‭ ‬ألكسندر‭ ‬دي‭ ‬كرو‭ ‬للجانب‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وغزة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وقال‭ ‬سانشيز‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬بدون‭ ‬تمييز‭ (‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭) ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬‮«‬أن‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لأزمة‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬يكفي‮»‬،‭ ‬وأصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يتخذ‭ ‬‮«‬نهجا‭ ‬شاملا‮»‬‭ ‬لحل‭ ‬النزاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬بما‭ ‬‮«‬يشمل‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والقدس‭ ‬الشرقية‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬سانشيز‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اعتراف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‮»‬‭.‬