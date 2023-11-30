((ممتلكات)) تُعين خنجي في مجلس إدارة ((فنادق الخليج))

((ممتلكات)) تُعين خنجي في مجلس إدارة ((فنادق الخليج))
التاريخ
11/30/2023 7:11:38 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت مجموعة فنادق الخليج أن شركة ممتلكات البحرين القابضة قد
عينت
هشام عبد الغفار خنجي كعضو إدارة ممثلًا لها في مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج اعتبارًا من 26 نوفمبر 2023.
MENAFN30112023000055011008ID1107518454
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.