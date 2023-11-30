ناس: منتدى جازان للاستثمار يعزز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أهمية منتدى جازان للاستثمار كآلية قوية وداعمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم وعرض الفرص الاستثمارية والتوجهات الاقتصادية المستقبلية للمنطقة، مشيداً بالدور الرائد لإمارة المنطقة والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان في إقامة هذا المنتدى وما يحتويه من مواضيع ونقاشات قيمة حول التوجهات الاستراتيجية للاستثمار بمنطقة جازان، وتنافسية المنطقة وآفاق المستقبل
بها نحو تعزيز بيئة الاستثمار والتنمية وابتكار فرص جديدة قادرة على جذب الاستثمارات العالمية الكبرى بهدف تنمية القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات الاستثمارية.
وأشار خلال انطلاق فعاليات «منتدى جازان للاستثمار 2023» الذي يعقد في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن السعودية الشقيقة تشهد طفرة تنموية وتنوعا اقتصاديا غير مسبوق تعزز من ريادتها الاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والدولي، منوهاً إلى أن منطقة جازان تتمتع بالعديد من المقومات الاقتصادية الواعدة، التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية، وتنوعها الاقتصادي.
وأوضح ناس أن غرفة تجارة وصناعة البحرين وضعت ضمن مجموعة من مبادراتها الاقتصادية التنموية ثلاث أولويات تتكامل مع الأهداف الاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدول مجلس التعاون ومن أهمها تحديد الفرص المحتملة، والتوصل لإستراتيجيات مُكملة على أن تشمل الفرص الاستثمارية جميع القطاعات التي يمكن توفيرها للمستثمرين المهتمين، بجانب بلورة مشروع لتأسيس بنك للأفكار يُعين على التوسع في بناء مجتمع الأعمال البحريني ونظرائه في دول التعاون الخليجي، فضلاً عن تحول للتنافسية البينية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون من حيث ما تشكله من فرص اقتصادية واستثمارية كبرى.
وعلى هامش المنتدى، التقى رئيس الغرفة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، واكد ان حرص المملكة العربية السعودية على استضافة هذا الحدث المهم، دليل على سعيها الدؤوب لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية المحققة للنهوض والرفاهية المكملة للنجاحات الاقتصادية التنموية.
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