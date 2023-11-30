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ناس: منتدى جازان للاستثمار يعزز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم

11/30/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬أهمية‭ ‬منتدى‭ ‬جازان‭ ‬للاستثمار‭ ‬كآلية‭ ‬قوية‭ ‬وداعمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وعرض‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والتوجهات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستقبلية‭ ‬للمنطقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬الرائد‭ ‬لإمارة‭ ‬المنطقة‭ ‬والمكتب‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لتطوير‭ ‬منطقة‭ ‬جازان‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬وما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬مواضيع‭ ‬ونقاشات‭ ‬قيمة‭ ‬حول‭ ‬التوجهات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للاستثمار‭ ‬بمنطقة‭ ‬جازان،‭ ‬وتنافسية‭ ‬المنطقة‭ ‬وآفاق‭ ‬المستقبل‮
‬‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتنمية‭ ‬وابتكار‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وإطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬الاستثمارية‭.‬

وأشار‭ ‬خلال‭ ‬انطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬جازان‭ ‬للاستثمار‭ ‬2023‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جازان‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنمية،‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬تشهد‭ ‬طفرة‭ ‬تنموية‭ ‬وتنوعا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬ريادتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬جازان‭ ‬تتمتع‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الواعدة،‭ ‬التي‭ ‬تجعلها‭ ‬وجهة‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬موقعها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وثرواتها‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وتنوعها‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وأوضح‭ ‬ناس‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬وضعت‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مبادراتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التنموية‭ ‬ثلاث‭ ‬أولويات‭ ‬تتكامل‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحالية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬تحديد‭ ‬الفرص‭ ‬المحتملة،‭ ‬والتوصل‭ ‬لإستراتيجيات‭ ‬مُكملة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬توفيرها‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المهتمين،‭ ‬بجانب‭ ‬بلورة‭ ‬مشروع‭ ‬لتأسيس‭ ‬بنك‭ ‬للأفكار‭ ‬يُعين‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬ونظرائه‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تحول‭ ‬للتنافسية‭ ‬البينية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬ما‭ ‬تشكله‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬اقتصادية‭ ‬واستثمارية‭ ‬كبرى‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى،‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬بصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أمير‭ ‬منطقة‭ ‬جازان،‭ ‬واكد‭ ‬ان‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم،‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬سعيها‭ ‬الدؤوب‭ ‬لتطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخارجية‭ ‬المحققة‭ ‬للنهوض‭ ‬والرفاهية‭ ‬المكملة‭ ‬للنجاحات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التنموية‭. ‬

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