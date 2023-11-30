لتقديم حلول تمويلية لمشروع ((بيوت البديع)) السكني..خليجي بنك يوقع اتفاقية شراكة مع ((ASK Real Estate))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ASKRealEstateASKRealEstateASKRealEstateASKRealEstate

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بيوت‭ ‬البديع‮»‬‭ ‬يتمتع‭ ‬بموقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البديع‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬ويمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬بشكل‭ ‬مريح‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬وشارع‭ ‬البديع‭ ‬وشارع‭ ‬الجنبية‭. ‬ويتميز‭ ‬المشروع‭ ‬أيضًا‭ ‬بموقعه‭ ‬الممتاز‭ ‬المحاط‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬ووسائل‭ ‬الراحة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬ومحلات‭ ‬السوبرماركت‭ ‬وسوق‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬البديع‭ ‬وشاطئ‭ ‬البديع‭ ‬والحدائق‭ ‬ومناطق‭ ‬التسوق‭ ‬ومنافذ‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬وغيرها‭. ‬وتشكل‭ ‬شراكة‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‮»‬‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬سكنية‭ ‬مستدامة‭ ‬وشاملة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينيين‭ ‬المتغيرة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬خبراتهما،‭ ‬سيعمل‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مشروع‭ ‬يعيد‭ ‬تعريف‭ ‬العيش‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

خليجي‭ ‬بنك‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نموذج‭ ‬مصرفي‭ ‬إسلامي‭ ‬يقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬وفرصاً‭ ‬استثمارية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغراء‭. ‬