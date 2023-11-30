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لتقديم حلول تمويلية لمشروع ((بيوت البديع)) السكني..خليجي بنك يوقع اتفاقية شراكة مع ((ASK Real Estate))

11/30/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬العقارية‭ ‬ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بيوت‭ ‬البديع‮»‬،‭ ‬المبادرة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مدينة‭ ‬مستدامة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬منطقة‭ ‬البديع‭ ‬الساحلية‭. ‬وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬سيتعاون‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬بيوت‭ ‬البديع‮»‬،‭ ‬المشروع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفلل‭ ‬السكنية‭ ‬المصممة‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬ويوفر‭ ‬مدينة‭ ‬حديثة‭ ‬متكاملة‭ ‬ومجتمعا‭ ‬نابضا‭ ‬بالحياة‭. ‬ويستهدف‭ ‬المشروع‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬برامج‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ويقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفلل‭ ‬السكنية‭ ‬بأسعار‭ ‬معقولة،‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬الفلل‭ ‬ذات‭ ‬الـ4‭ ‬و3غرف‭ ‬بمساحات‭ ‬وتصاميم‭ ‬متنوعة‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬المعاصرة‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬حديثة‭ ‬ومتطورة‭.
‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرحت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يتوافق‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بيوت‭ ‬البديع‮»‬‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بتوفير‭ ‬حلول‭ ‬سكنية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستثنائي،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ودفع‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬سكنية‭ ‬حديثة‭ ‬للمواطنين‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬علق‭ ‬كريم‭ ‬يازجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‮»‬،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بيوت‭ ‬البديع‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬مجتمعًا‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬العيش‭ ‬الحديث‭ ‬وروح‭ ‬المجتمع‭ ‬القوية‭. ‬كما‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬ستعزز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬المشروع‭ ‬وتحقيقه‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بيوت‭ ‬البديع‮»‬‭ ‬يتمتع‭ ‬بموقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البديع‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬ويمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬بشكل‭ ‬مريح‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬وشارع‭ ‬البديع‭ ‬وشارع‭ ‬الجنبية‭. ‬ويتميز‭ ‬المشروع‭ ‬أيضًا‭ ‬بموقعه‭ ‬الممتاز‭ ‬المحاط‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬ووسائل‭ ‬الراحة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬ومحلات‭ ‬السوبرماركت‭ ‬وسوق‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬البديع‭ ‬وشاطئ‭ ‬البديع‭ ‬والحدائق‭ ‬ومناطق‭ ‬التسوق‭ ‬ومنافذ‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬وغيرها‭. ‬وتشكل‭ ‬شراكة‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‮»‬‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬سكنية‭ ‬مستدامة‭ ‬وشاملة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينيين‭ ‬المتغيرة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬خبراتهما،‭ ‬سيعمل‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مشروع‭ ‬يعيد‭ ‬تعريف‭ ‬العيش‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

خليجي‭ ‬بنك‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نموذج‭ ‬مصرفي‭ ‬إسلامي‭ ‬يقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬وفرصاً‭ ‬استثمارية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغراء‭. ‬

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