لتقديم حلول تمويلية لمشروع ((بيوت البديع)) السكني..خليجي بنك يوقع اتفاقية شراكة مع ((ASK Real Estate))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «
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Estate »، الشركة البحرينية الرائدة في مجال تقديم الخدمات العقارية ويمثل هذا التعاون نقطة تحول مهمة في تطوير مشروع «بيوت البديع»، المبادرة الرائدة التي تهدف إلى إنشاء مدينة مستدامة في قلب منطقة البديع الساحلية. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون خليجي بنك وشركة «
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Real
Estate » في تقديم حلول تمويلية لمشروع «بيوت البديع»، المشروع الأول من نوعه في مملكة البحرين، والذي يضم مجموعة من الفلل السكنية المصممة وفق أحدث المعايير الدولية، ويوفر مدينة حديثة متكاملة ومجتمعا نابضا بالحياة. ويستهدف المشروع بشكل رئيسي المواطنين البحرينيين المستفيدين من مختلف برامج السكن الاجتماعي، ويقدم مجموعة متنوعة من الفلل السكنية بأسعار معقولة، ويشمل ذلك الفلل ذات الـ4 و3غرف بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي تطلعات الأسرة البحرينية المعاصرة في وحدة سكنية حديثة ومتطورة.
وبهذه المناسبة، صرحت أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالقول: «يتوافق مشروع «بيوت البديع» تمامًا مع التزامنا بتوفير حلول سكنية مبتكرة ومستدامة لعملائنا الكرام. ومن خلال التعاون مع شركة «
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Real
Estate » في هذا المشروع الاستثنائي، نهدف إلى المساهمة في نمو وتطوير القطاع العقاري في المملكة، ودفع الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص بهدف توفير حلول سكنية حديثة للمواطنين». من جهته، علق كريم يازجي، الرئيس التنفيذي لشركة «
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Real
Estate »، قائلًا: «نفخر بهذا التعاون مع خليجي بنك في هذه المرحلة من مشروع «بيوت البديع»، حيث يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في المشهد العقاري في مملكة البحرين، حيث يقدم مجتمعًا يجمع بين العيش الحديث وروح المجتمع القوية. كما نؤمن بأن هذه الشراكة مع خليجي بنك ستعزز بشكل كبير من نجاح المشروع وتحقيقه الأهداف المرجوة».
تجدر الإشارة إلى أن مشروع «بيوت البديع» يتمتع بموقع استراتيجي في منطقة البديع في المحافظة الشمالية، ويمكن الوصول إليه بشكل مريح من اتجاه مدينة حمد وشارع البديع وشارع الجنبية. ويتميز المشروع أيضًا بموقعه الممتاز المحاط بالعديد من المرافق ووسائل الراحة، بما في ذلك محطات الوقود ومحلات السوبرماركت وسوق المزارعين في البديع وشاطئ البديع والحدائق ومناطق التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة والمؤسسات التعليمية وغيرها. وتشكل شراكة خليجي بنك وشركة « ASK Real Estate » رؤية مشتركة لتقديم حلول سكنية مستدامة وشاملة تلبي احتياجات الأسر البحرينيين المتغيرة. ومن خلال دمج خبراتهما، سيعمل الطرفان على تقديم مشروع يعيد تعريف العيش الحديث في مملكة البحرين.
خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى إلى تحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.
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