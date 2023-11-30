البحرين تعلن استراتيجيتها الوطنية للطاقة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلنت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي،‭ ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مساراً‭ ‬واضحاً‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬المناخية‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬للأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 26‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬تخفيض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬بنسبة‭ ‬30 % ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬

وترتكز‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أولوية‭ ‬تنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬هدفين‭ ‬أساسيين‭ ‬يتمثلان‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬الوصول‭ ‬الموثوق‭ ‬والميسور‭ ‬الكلفة‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭ ‬المملكة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬نموها‭ ‬وتسريعه‭.‬

كما‭ ‬تعتمد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ركائز‭ ‬أساسية‭ ‬هي‭: ‬تحسين‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬كثافتها‭ ‬وضمان‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الأمثل‭ ‬لها،‭ ‬وتنويع‭ ‬مزيج‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ليشمل‭ ‬مصادر‭ ‬طاقة‭ ‬أنظف،‭ ‬ونشر‭ ‬تقنيات‭ ‬خفض‭ ‬الكربون‭ ‬لإزالة‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تصعب‭ ‬إزالته‭ ‬فيها،‭ ‬وتتضمن‭ ‬كل‭ ‬ركيزة‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المصممة‭ ‬بعناية‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬المملكة‭ ‬أقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬البيئية‭ ‬نتيجةً‭ ‬لتنفيذها‭ ‬مع‭ ‬تقليل‭ ‬الكلفة‭ ‬الإجمالية‭ ‬لذلك‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتكون‭ ‬مركزاً‭ ‬إقليمياً‭ ‬لتطوير‭ ‬واختبار‭ ‬التقنيات‭ ‬النظيفة‭ ‬المبتكرة‭ ‬لإزالة‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬وبيئة‭ ‬تنظيمية‭ ‬مواتية‭ ‬ومرنة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬واستدامة‭ ‬مواردها‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭: ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬تنطلق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تحولية‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة،‭ ‬تكون‭ ‬مسؤولية‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬فيها‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة،‭ ‬بدعمها‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطاقة‭ ‬محلياً‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬تشكل‭ ‬مساراً‭ ‬واقعياً‭ ‬لإزالة‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬اقتصادنا‭ ‬الوطني‭ ‬بطريقة‭ ‬شاملة،‭ ‬تمكننا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتحول‭ ‬الطاقة‭ ‬والوفاء‭ ‬بالتزاماتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‮»‬‭.‬

‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنهجيات‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون،‭ ‬تتنوع‭ ‬بين‭ ‬أطر‭ ‬تنظيمية‭ ‬ومبادرات‭ ‬تقودها‭ ‬قطاعات‭ ‬الصناعة‭ ‬المختلفة،‭ ‬استفادت‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مقومتها‭ ‬المختلفة‭ ‬لخلق‭ ‬نموذج‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬أهدافها‭ ‬الطموحة‭ ‬وخصوصاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والقطاع‭ ‬الصناعي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسخير‭ ‬الخبرات‭ ‬المتراكمة‭ ‬لدى‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬ومتعددة‭ ‬القطاعات‭ ‬تتيح‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬والنمو‭ ‬بشكل‭ ‬متسق،‭ ‬وبما‭ ‬يشمل‭ ‬تعزيز‭ ‬التخطيط‭ ‬المستقبلي‭ ‬وتدعيم‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬وتحسين‭ ‬المهارات‭ ‬وغيرهما‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والقطاع‭ ‬الصناعي‭.‬