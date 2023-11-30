الملك: المرأة البحرينية مصدر أساسي لاستقرار وأمن مجتمعنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جلالته يشيد بالدور المشرّف للمجلس الأعلى للمرأة بقيادة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم

بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر،‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بالتصريح‭ ‬التالي،‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬نصه‭:‬

إن‭ ‬تخصيص‭ ‬يوم‭ ‬وطني‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬يأتي،‭ ‬وبكل‭ ‬اعتزاز،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬حرصنا‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬لفتة‭ ‬وطنية‭ ‬لتوجيه‭ ‬الشكر‭ ‬والتحية‭ ‬وللإعراب‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لعطاء‭ ‬وإسهامات‭ ‬المرأة‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬الوطني،‭ ‬وعلى‭ ‬مر‭ ‬مسيرة‭ ‬الوطن‭ ‬الحضارية،‭ ‬لتسجل‭ ‬موقعها‭ ‬المشرّف‭ ‬كشريك‭ ‬جدير‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وكمصدر‭ ‬أساسي‭ ‬لاستقرار‭ ‬وأمان‭ ‬مجتمعنا‭ ‬البحريني‭ ‬الداعم‭ ‬والمساند‭ ‬لنسائه،‭ ‬والفخور‭ ‬بإنجازاتهن‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬ميادين‭ ‬الخدمة‭.‬

ولقد‭ ‬أثبتت‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرجل،‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نهضة‭ ‬البحرين‭ ‬المعاصرة،‭ ‬وما‭ ‬نشهده‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬وتفوق‭ ‬في‭ ‬الأداء،‭ ‬بأن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بعطائها‭ ‬لهو‭ ‬تكريم‭ ‬وطني‭ ‬مستحق‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إنجازاتها‭ ‬النوعية،‭ ‬ولبيان‭ ‬أثر‭ ‬إسهاماتها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬كجزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬الحضارية‭ ‬لبلدنا‭ ‬العزيز‭.‬

ولا‭ ‬يفوتنا‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الطيبة،‭ ‬أن‭ ‬نشيد‭ ‬بالدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الكبير‭ ‬والمشرّف‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بقيادة‭ ‬كريمة‭ ‬ومميزة‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وبإسهامات‭ ‬مشكورة‭ ‬لعضواته‭ ‬ومنسوبي‭ ‬أمانته‭ ‬العامة،‭ ‬وإنها‭ ‬لجهود‭ ‬مقدرة‭ ‬نجد‭ ‬لها‭ ‬أعمق‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونهضتها‭ ‬المباركة،‭ ‬وبانعكاسات‭ ‬واضحة‭ ‬وإيجابية‭ ‬على‭ ‬مكانتها‭ ‬وريادتها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬وما‭ ‬أنجزته‭ ‬من‭ ‬تقدم،‭ ‬مما‭ ‬أهّلها‭ ‬للقيام‭ ‬بأدوارها‭ ‬ومسئولياتها‭ ‬بكل‭ ‬اقتدار‭.‬‮

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ولقد‭ ‬استطاع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬طوال‭ ‬مسيرة‭ ‬عمله‭ ‬المؤسسي‭ ‬أن‭ ‬يترجم‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬نهوض‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬فأصبح‭ ‬كما‭ ‬تمنينا،‭ ‬ثمرة‭ ‬مباركة‭ ‬من‭ ‬ثمار‭ ‬مشروعنا‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الذي‭ ‬بوأ‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬مركز‭ ‬المواطنة‭ ‬الكاملة،‭ ‬فهي‭ ‬اليوم،‭ ‬بفضل‭ ‬تلك‭ ‬الجهود،‭ ‬مكوناً‭ ‬أصيلاً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التحديث‭ ‬والتطوير،‭ ‬وليزداد‭ ‬فهمها‭ ‬لحقوقها،‭ ‬فكراً‭ ‬وممارسة،‭ ‬وفي‭ ‬تولي‭ ‬مسئولياتها‭ ‬بجدارة‭ ‬وثقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقدم‭ ‬البحرين‭ ‬ورفعتها‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬نجدد‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬مشاعر‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان،‭ ‬متوجهين‭ ‬لها،‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬بواجب‭ ‬الخدمة‭ ‬الوطنية‭ ‬والأسرية،‭ ‬بأخلص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحققه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬متجددة‭ ‬تشع‭ ‬بأنوارها‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬الطموح‭ ‬والتقدم،‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬أخيها‭ ‬الرجل،‭ ‬وهما‭ ‬يتشاركان‭ ‬معاً‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل‭ ‬في‭ ‬بلدنا‭ ‬العزيز‭.‬

وكل‭ ‬عام‭ ‬والمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بخير،‭ ‬لتكون‭ ‬كما‭ ‬عهدناها‭ ‬رمزاً‭ ‬للعطاء‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ينضب‭.‬