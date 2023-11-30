بلينكن: التهدئة بين إسرائيل وحماس ((تؤتي ثمارها)) ويجب أن تستمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبالمقابل،‭ ‬أفرجت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬أسير‭ ‬فلسطيني‭ ‬كانوا‭ ‬يقبعون‭ ‬في‭ ‬سجونها‭.

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وكان‭ ‬بلينكن‭ ‬قال‭ ‬قبل‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬إن‭ ‬جولته‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬لضمان‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬ومواصلة‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ان‭ ‬بلينكن‭ ‬أكد‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‮»‬‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬انتهاء‭ ‬التهدئة‭.

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وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬شدد‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مراعاة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬هناك‮»‬‭.

‬وأضاف‭ ‬ميلر‭ ‬أن‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬حث‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الممكنة‭ ‬لتجنب‭ ‬إلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬بالمدنيين‮»‬‭.

‬وشدد‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬فورية‭ ‬لمحاسبة‭ ‬المستوطنين‭ ‬المتطرفين‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭.

‬وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تصعيدا‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬240‭ ‬فلسطينيا‭ ‬برصاص‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والمستوطنين‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬3000‭ ‬وفقا‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭.

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ووصل‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عبر‭ ‬مركبة‭ ‬مصفحة‭.‬