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بلينكن: التهدئة بين إسرائيل وحماس ((تؤتي ثمارها)) ويجب أن تستمر

11/30/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تل‭ ‬أبيب‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬التهدئة‭ ‬المؤقتة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬‮«‬تؤتي‭ ‬ثمارها‮»‬‭ ‬ويحب‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭. ‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إسحق‭ ‬هرتسوغ‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬‮«‬شهدنا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تطورات‭ ‬إيجابية‭ ‬للغاية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بعودة‭ ‬الرهائن‭ ‬والتئام‭ ‬شملهم‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‮»‬‭.
‬وأدت‭ ‬التهدئة‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬أمس‭ ‬يومها‭ ‬السابع‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬عشرات‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬اقتادتهم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬إبان‭ ‬هجومها‭ ‬المباغت‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬حدودية‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.

وبالمقابل،‭ ‬أفرجت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬أسير‭ ‬فلسطيني‭ ‬كانوا‭ ‬يقبعون‭ ‬في‭ ‬سجونها‭.

وكان‭ ‬بلينكن‭ ‬قال‭ ‬قبل‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬إن‭ ‬جولته‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬لضمان‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬ومواصلة‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.
‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ان‭ ‬بلينكن‭ ‬أكد‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‮»‬‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬انتهاء‭ ‬التهدئة‭.

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬شدد‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مراعاة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬هناك‮»‬‭.
‬وأضاف‭ ‬ميلر‭ ‬أن‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬حث‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الممكنة‭ ‬لتجنب‭ ‬إلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬بالمدنيين‮»‬‭.
‬وشدد‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬فورية‭ ‬لمحاسبة‭ ‬المستوطنين‭ ‬المتطرفين‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭.
‬وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تصعيدا‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬240‭ ‬فلسطينيا‭ ‬برصاص‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والمستوطنين‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬3000‭ ‬وفقا‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭.

ووصل‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عبر‭ ‬مركبة‭ ‬مصفحة‭.‬

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