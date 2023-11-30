الحرب بين إسرائيل وحماس تلقي بظلالها على مؤتمر المناخ في دبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬الحرب‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬أجندة‭ ‬الناشطين‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر،‭ ‬حيث‭ ‬حث‭ ‬مدافعون‭ ‬عن‭ ‬العدالة‭ ‬المناخية‭ ‬ارتدوا‭ ‬الكوفية‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحصار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬عاما،‭ ‬الذي‭ ‬تمّ‭ ‬تشديده‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬الأخيرة‭ ‬عبر‭ ‬قطع‭ ‬امدادات‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والغذاء‭ ‬والوقود‭. ‬وقالت‭ ‬ليدي‭ ‬ناكبيل‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬ائتلافا‭ ‬يضم‭ ‬350‭ ‬منظمة‭ ‬للعدالة‭ ‬المناخية‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامننا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

واندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬بعدما‭ ‬شنت‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬احتجزت‭ ‬خلاله‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬رهينة‭ ‬اقتادتهم‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬غالبيتهم‭ ‬مدنيون‭ ‬قضى‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الهجوم،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وردّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬مدمر‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ترافق‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬واسعة‭ ‬داخل‭ ‬القطاع،‭ ‬متوعدة‭ ‬‮«‬بالقضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬طفل،‭ ‬وفق‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭. ‬ويقدر‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬عدد‭ ‬المفقودين‭ ‬بنحو‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭. ‬والأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬توصل‭ ‬الطرفان‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬بوساطة‭ ‬قطرية‭ ‬ومصرية‭ ‬وأمريكية،‭ ‬أتاحت‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬نوفمبر،‭ ‬والافراج‭ ‬عن‭ ‬70‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬لقاء‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬210‭ ‬من‭ ‬المعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬كما‭ ‬أفرجت‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬27‭ ‬رهينة‭ ‬أجانب‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬اتفاق‭ ‬التبادل‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬

ويعتزم‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إسحق‭ ‬هرتسوغ‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اغتنام‭ ‬زيارته‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬لخوض‭ ‬حملة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭. ‬وقالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هرتسوغ‭ ‬سيعقد‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬اجتماعات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الأسرى‭ ‬الذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬هرتسوغ‭ ‬‮«‬يعتزم‭ ‬إشراك‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬إنسانية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬لإعادة‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬وسيكون‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬نفسها‭ ‬مع‭ ‬هرتسوغ‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬حين‭ ‬سيلقي‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬كلمة‭. ‬وحضر‭ ‬ناشطون‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬مختلفة‭ ‬الى‭ ‬دبي،‭ ‬وهتفوا‭ ‬وهم‭ ‬يرتدون‭ ‬الكوفية‭ ‬بحرية‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬من‭ ‬البحر‭ ‬الى‭ ‬النهر‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬عشرات‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬آخر‭ ‬دعوا‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭. ‬

وقال‭ ‬أسد‭ ‬الرحمن‭ ‬المتحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬باسم‭ ‬تحالف‭ ‬العدالة‭ ‬المناخية‭: ‬‮«‬نرى‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬المال‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬سببتها‭ ‬للمناخ‭ ‬تقول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬مشكلة‭ ‬لديها‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬القنابل‭ ‬التي‭ ‬تنهمر‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬الأبرياء‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الناشطين‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬طارق‭ ‬لوثون‭. ‬وقال‭ ‬لوثون‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عاماً‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬95 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭ ‬موجودون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬أسرته‭ ‬الكبيرة‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬الحرب‭. ‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نتخذ‭ ‬مواقف‭ ‬في‭ ‬لحظات‭ ‬خطيرة‭ ‬مثل‭ ‬هذه،‭ ‬فإننا‭ ‬نسمح‭ ‬بوضع‭ ‬يصير‭ ‬معه‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬أمرا‭ ‬طبيعيا‮»‬‭.‬