مقتل 3 في إطلاق نار نفذه فلسطينيان بالقدس المحتلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القدس المحتلة - (رويترز): قالت الشرطة الإسرائيلية إن مهاجمين فلسطينيين اثنين أطلقا النار عند محطة للحافلات خلال ساعة الذروة الصباحية في مدخل مدينة القدس المحتلة أمس مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين.
وأكدت حركة حماس في وقت لاحق أن الرجلين ينتميان لها.
وقالت حماس في بيان «العملية جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال غير المسبوقة من مجازر وحشية في قطاع غزة وقتل للأطفال في جنين، والانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها أسرانا في سجون الاحتلال».
من جانبها قالت شرطة الاحتلال أن مسلحين وصلا إلى المكان في سيارة صباح أمس ومعهما بندقية من طراز إم-16 ومسدس. وتابعت أن المسلحين بدءا إطلاق النار قبل قتلهما في وقت لاحق بمكان الحادث.
وأشارت الشرطة إلى أن منفذي إطلاق النار جاءا من القدس الشرقية وأوقفهما جنود خارج الخدمة ومستوطن آخر كان بالقرب من المكان.
وأفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) بأنهما أخوان في عمر 30 و38 عاما وينتميان لحركة حماس. وكان كلاهما قد سُجن في السابق في إسرائيل.
وأظهرت لقطات كاميرا أمنية بثتها القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي لحظات الهجوم. وشوهدت سيارة بيضاء متوقفة بجوار محطة حافلات مزدحمة خرج منها رجلان وسحبا سلاحيهما وركضا باتجاه الحشد بينما تفرق الناس.
وبعدها بفترة قصيرة قُتل المهاجمان الفلسطينيان بالرصاص.
وعلى صعيد منفصل في الضفة الغربية المحتلة قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديين أُصيبا في هجوم إذ صدمتهما سيارة عند نقطة تفتيش. وأضاف أن القوات في مكان الحادث «أطلقت النار على المهاجم وحيَدته». ولم يصدر تعليق فلسطيني فوري.
إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد أمس على ضرورة أن تحاسب إسرائيل فورا المستوطنين المتطرفين المسؤولين عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت تصريحات الوزارة بعد اجتماع بلينكن مع القادة الإسرائيليين أمس.
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