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مقتل 3 في إطلاق نار نفذه فلسطينيان بالقدس المحتلة

11/30/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬مهاجمين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬اثنين‭ ‬أطلقا‭ ‬النار‭ ‬عند‭ ‬محطة‭ ‬للحافلات‭ ‬خلال‭ ‬ساعة‭ ‬الذروة‭ ‬الصباحية‭ ‬في‭ ‬مدخل‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬أمس‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬ثمانية‭ ‬آخرين‭. ‬

وأكدت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أن‭ ‬الرجلين‭ ‬ينتميان‭ ‬لها‭. ‬

وقالت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬جاءت‭ ‬كرد‭ ‬طبيعي‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬من‭ ‬مجازر‭ ‬وحشية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وقتل‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬جنين،‭ ‬والانتهاكات‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬أسرانا‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬أن‭ ‬مسلحين‭ ‬وصلا‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬ومعهما‭ ‬بندقية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إم‭-‬16‭ ‬ومسدس‭. ‬وتابعت‭ ‬أن‭ ‬المسلحين‭ ‬بدءا‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬قبل‭ ‬قتلهما‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬بمكان‭ ‬الحادث‭. ‬

وأشارت‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منفذي‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬جاءا‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وأوقفهما‭ ‬جنود‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬ومستوطن‭ ‬آخر‭ ‬كان‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المكان‭. ‬

وأفاد‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬الإسرائيلي‭ (‬الشاباك‭) ‬بأنهما‭ ‬أخوان‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬30‭ ‬و38‭ ‬عاما‭ ‬وينتميان‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭. ‬وكان‭ ‬كلاهما‭ ‬قد‭ ‬سُجن‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬كاميرا‭ ‬أمنية‭ ‬بثتها‭ ‬القناة‭ ‬12‭ ‬بالتلفزيون‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لحظات‭ ‬الهجوم‭. ‬وشوهدت‭ ‬سيارة‭ ‬بيضاء‭ ‬متوقفة‭ ‬بجوار‭ ‬محطة‭ ‬حافلات‭ ‬مزدحمة‭ ‬خرج‭ ‬منها‭ ‬رجلان‭ ‬وسحبا‭ ‬سلاحيهما‭ ‬وركضا‭ ‬باتجاه‭ ‬الحشد‭ ‬بينما‭ ‬تفرق‭ ‬الناس‭. ‬

وبعدها‭ ‬بفترة‭ ‬قصيرة‭ ‬قُتل‭ ‬المهاجمان‭ ‬الفلسطينيان‭ ‬بالرصاص‭. ‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬منفصل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬قال‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬جنديين‭ ‬أُصيبا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬إذ‭ ‬صدمتهما‭ ‬سيارة‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬تفتيش‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬‮«‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬المهاجم‭ ‬وحيَدته‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬تعليق‭ ‬فلسطيني‭ ‬فوري‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬الوزير‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬شدد‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تحاسب‭ ‬إسرائيل‭ ‬فورا‭ ‬المستوطنين‭ ‬المتطرفين‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزارة‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬بلينكن‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬أمس‭. ‬

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