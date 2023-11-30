حماس وإسرائيل تمددان الهدنة يوما سابعا في اللحظة الأخيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬واشنطن‭ ‬إنها‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬تمديد‭ ‬أطول‭ ‬للهدنة‭ ‬لتحرير‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬والسماح‭ ‬بوصول‭ ‬المساعدات‭ ‬لغزة‭.‬

وسمحت‭ ‬الهدنة‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭ ‬الذي‭ ‬يقطنه‭ ‬2.3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬والذي‭ ‬دكته‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬طالبت‭ ‬حماس‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬عشر‭ ‬رهائن‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬يوميا‭ ‬لاستمرار‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬قائمة‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بأسماء‭ ‬الذين‭ ‬اطلق‭ ‬سراحهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس،‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬بإلغاء‭ ‬خطط‭ ‬استئناف‭ ‬القتال‭ ‬عند‭ ‬الفجر‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬قبل‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬الهدنة‭ ‬المؤقتة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬الساعة‭ ‬0500‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭ ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬جهود‭ ‬الوسطاء‭ ‬الرامية‭ ‬لمواصلة‭ ‬عملية‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬وبموجب‭ ‬شروط‭ ‬إطار‭ ‬العمل،‭ ‬سيستمر‭ ‬وقف‭ ‬العمليات‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬سراح‭ ‬16‭ ‬رهينة‭ ‬مقابل‭ ‬30‭ ‬سجينا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الهدنة‭ ‬ستستمر‭ ‬ليوم‭ ‬سابع‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن،‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الثالثة‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬إن‭ ‬الجهود‭ ‬مستمرة‭ ‬لإطالة‭ ‬أمد‭ ‬الهدنة‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إسحق‭ ‬هرتسوج‭ ‬‮«‬شهدنا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تطورا‭ ‬إيجابيا‭ ‬للغاية‭ ‬هو‭ ‬عودة‭ ‬الرهائن‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭ ‬ولم‭ ‬شملهم‭ ‬بأسرهم‭. ‬هذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬

‮«‬كما‭ ‬أنها‭ (‬الهدنة‭) ‬مكنت‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والذين‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬لها‭. ‬إنها‭ ‬مهمة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تستمر‮»‬‭. ‬

وأطلق‭ ‬مقاتلو‭ ‬حماس‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬سراح‭ ‬97‭ ‬رهينة‭ ‬خلال‭ ‬الهدنة،‭ ‬منهم‭ ‬70‭ ‬امرأة‭ ‬وطفلا‭ ‬إسرائيليا،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬ثلاث‭ ‬نساء‭ ‬وفتيات‭ ‬فلسطينيات‭ ‬لكل‭ ‬رهينة‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬أُطلق‭ ‬سراحهم‭ ‬في‭ ‬اتفاقيات‭ ‬موازية‭ ‬مع‭ ‬حكوماتهم‭.

‬ومع‭ ‬بقاء‭ ‬عدد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬قد‭ ‬يتطلب‭ ‬تمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬وضع‭ ‬شروط‭ ‬جديدة‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬رجال‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬بينهم‭ ‬جنود‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬إن‭ ‬شروط‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬ودخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬لم‭ ‬تتغير‭. ‬وقطر‭ ‬وسيط‭ ‬أساسي‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬المتحاربين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقالت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬رفضت‭ ‬استلام‭ ‬سبع‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬آخرين‭ ‬وجثث‭ ‬ثلاث‭ ‬رهائن‭ ‬مقابل‭ ‬تمديد‭ ‬الهدنة‭. ‬ولم‭ ‬تذكر‭ ‬حماس‭ ‬أسماء‭ ‬القتلى‭ ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬أسرة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أصغر‭ ‬رهينة،‭ ‬وهو‭ ‬كفير‭ ‬بيباس‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر،‭ ‬مع‭ ‬شقيقه‭ ‬الأكبر‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬قُتلا‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للقطاع،‭ ‬وهو‭ ‬زعم‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬تتحقق‭ ‬منه‭. ‬

وتعهدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنه‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬واحتجاز‭ ‬240‭ ‬آخرين‭.‬

وقبل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬الهدنة،‭ ‬قصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬المنطقة‭ ‬لمدة‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭. ‬وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬أرقامها‭ ‬موثوقة‭ ‬إنه‭ ‬تأكد‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة،‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬منهم‭ ‬أطفال‭. ‬وهناك‭ ‬6500‭ ‬مفقود‭ ‬يُعتقد‭ ‬أن‭ ‬كثيرين‭ ‬منهم‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

وثلثا‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬بلا‭ ‬مأوى،‭ ‬ولجأ‭ ‬معظمهم‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالإخلاء‭ ‬الكامل‭ ‬للنصف‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭ ‬الصغير‭. ‬وبمجرد‭ ‬انتهاء‭ ‬الهدنة،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬توسع‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملتها‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

وتمكن‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا‭ ‬للخروج،‭ ‬وزيارة‭ ‬منازلهم‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬ركاما‭ ‬وانتشال‭ ‬عشرات‭ ‬الجثث‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬لكن‭ ‬سكانا‭ ‬ووكالات‭ ‬دولية‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬تغني‭ ‬في‭ ‬شيء‭ ‬أمام‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الهائلة‭ ‬للقطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

وما‭ ‬زال‭ ‬الذين‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬ممنوعين‭ ‬من‭ ‬العودة‭.‬