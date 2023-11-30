الملك يتلقى برقية شكر من قرينة جلالته رئيسة المجلس الأعلى للمرأة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية شكر من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، هذا نصها:
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظكم الله ورعاكم
ملك مملكة البحرين المعظم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
لقد تلقينا بكثير من الفخر والاعتزاز ما تفضلتم به جلالتكم بمناسبة يوم المرأة البحرينية، وما حمله تصريحكم السامي، الذي أثلج صدورنا جميعاً، من رسائل قيمة بمعانيها الملهمة والداعمة لنساء الوطن كمكون أصيل في مسيرة التحديث والتطوير، وإنها لمشاعر كريمة، نقدرها أشد التقدير، لقائد آمن بدور المرأة البحرينية؛ ما جعل مكانتها على قدر رؤيته الرحبة، التي نسعى، بكل حرص، على تعزيزها، لتكون شراكتها الوطنية واقعاً ملموساً ومعاشاً تشهد فيه المرأة خير ورخاء تلك الرؤية، وذلك من خلال ما نتشرف بتوليه من مسؤوليات كلفتمونا بها كرئيسة للمجلس الأعلى للمرأة، منذ أن انطلقت مسيرة عهدكم الزاهر بالخير والعطاء والرخاء.
وفي يوم المرأة البحرينية، لا يسعنا إلا أن نبادل جلالتكم هذه التحية العزيزة على قلوبنا بالامتنان الخالص، بما توجهت به من تقدير كبير لأداء مؤسسة المجلس المتشرف برعايتكم، ولإنجازات الابنة والأخت والأم البحرينية، التي نجد بصماتها الواضحة، ومساعيها الجادة، وأداءها المتميز، أينما توجهت الأنظار إليها، وها هي بفضل عزمها واجتهادها، بعون الله وفضله وفضل ما تحظى به من دعم ملكي رفيع، ومساندة مستمرة لمجتمعنا البحريني المتحضر، ها هي تسجل الإنجاز تلو الإنجاز بأحرف من نور في ميادين وساحات العمل والإنتاج.
كل عام وجلالتكم بخير وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية، سائلين المولى عز وجل أن يديم على البحرين الغالية عزها ورفعتها في ظل رعايتكم وقيادتكم من أجل مستقبلها المشرق والواعد لأجيالها القادمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرينتكم/ سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
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