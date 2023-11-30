الملك يتلقى برقية شكر من قرينة جلالته رئيسة المجلس الأعلى للمرأة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم

ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته‭ ‬،،،

لقد‭ ‬تلقينا‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬ما‭ ‬تفضلتم‭ ‬به‭ ‬جلالتكم‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وما‭ ‬حمله‭ ‬تصريحكم‭ ‬السامي،‭ ‬الذي‭ ‬أثلج‭ ‬صدورنا‭ ‬جميعاً،‭ ‬من‭ ‬رسائل‭ ‬قيمة‭ ‬بمعانيها‭ ‬الملهمة‭ ‬والداعمة‭ ‬لنساء‭ ‬الوطن‭ ‬كمكون‭ ‬أصيل‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التحديث‭ ‬والتطوير،‭ ‬وإنها‭ ‬لمشاعر‭ ‬كريمة،‭ ‬نقدرها‭ ‬أشد‭ ‬التقدير،‭ ‬لقائد‭ ‬آمن‭ ‬بدور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية؛‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬رؤيته‭ ‬الرحبة،‭ ‬التي‭ ‬نسعى،‭ ‬بكل‭ ‬حرص،‭ ‬على‭ ‬تعزيزها،‭ ‬لتكون‭ ‬شراكتها‭ ‬الوطنية‭ ‬واقعاً‭ ‬ملموساً‭ ‬ومعاشاً‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬المرأة‭ ‬خير‭ ‬ورخاء‭ ‬تلك‭ ‬الرؤية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬نتشرف‭ ‬بتوليه‭ ‬من‭ ‬مسؤوليات‭ ‬كلفتمونا‭ ‬بها‭ ‬كرئيسة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬انطلقت‭ ‬مسيرة‭ ‬عهدكم‭ ‬الزاهر‭ ‬بالخير‭ ‬والعطاء‭ ‬والرخاء‭.‬

وفي‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬لا‭ ‬يسعنا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نبادل‭ ‬جلالتكم‭ ‬هذه‭ ‬التحية‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬قلوبنا‭ ‬بالامتنان‭ ‬الخالص،‭ ‬بما‭ ‬توجهت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬كبير‭ ‬لأداء‭ ‬مؤسسة‭ ‬المجلس‭ ‬المتشرف‭ ‬برعايتكم،‭ ‬ولإنجازات‭ ‬الابنة‭ ‬والأخت‭ ‬والأم‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬نجد‭ ‬بصماتها‭ ‬الواضحة،‭ ‬ومساعيها‭ ‬الجادة،‭ ‬وأداءها‭ ‬المتميز،‭ ‬أينما‭ ‬توجهت‭ ‬الأنظار‭ ‬إليها،‭ ‬وها‭ ‬هي‭ ‬بفضل‭ ‬عزمها‭ ‬واجتهادها،‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬وفضله‭ ‬وفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ملكي‭ ‬رفيع،‭ ‬ومساندة‭ ‬مستمرة‭ ‬لمجتمعنا‭ ‬البحريني‭ ‬المتحضر،‭ ‬ها‭ ‬هي‭ ‬تسجل‭ ‬الإنجاز‭ ‬تلو‭ ‬الإنجاز‭ ‬بأحرف‭ ‬من‭ ‬نور‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬وساحات‭ ‬العمل‭ ‬والإنتاج‭.‬

كل‭ ‬عام‭ ‬وجلالتكم‭ ‬بخير‭ ‬وأنتم‭ ‬تنعمون‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭ ‬عزها‭ ‬ورفعتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رعايتكم‭ ‬وقيادتكم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبلها‭ ‬المشرق‭ ‬والواعد‭ ‬لأجيالها‭ ‬القادمة‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته‭.‬

قرينتكم‭/ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة

رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة