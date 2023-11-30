عضوات السلطة التشريعية: مشاركة فاعلة للمرأة البحرينية لبلوغ أهداف التنمية الشاملة

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- Akhbar Al Khaleej) أكدت عضوات السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، أن المرأة البحرينية أثبتت قدرتها على العطاء والتميز في مختلف المجالات من خلال مشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف مسيرة التنمية الشاملة، وذلك تفعيلاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بشأن تعظيم الجهود الوطنية المبذولة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لتقدم وازدهار مملكة البحرين.
وبمناسبة يوم المرأة البحرينية، والذي تحتفل به المملكة في الأول من ديسمبر كل عام، ويُحتفى به هذا العام تحت شعار «المرأة في التنمية الشاملة»، تقدمت عضوات مجلس الشورى بأصدق التهاني والتبريكات لجلالة الملك المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإلى المرأة البحرينية، مشيدين بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة لتمكين وتقدم المرأة البحرينية، وصون واحترام حقوقها.
وأكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن المرأة البحرينية أثبت تقدمها وريادتها بتفوق وجدارة في مختلف ميادين العمل الوطني، من خلال ما تتميز به من كفاءة وقدرات فكرية وعملية جعلتها خيارًا ذا أولوية لتولي المناصب القيادية في صدارة العمل المؤسسي التشريعي والحكومي والقضائي، وكذلك في المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن المرأة البحرينية كرست نفسها وتميزها وخبرتها في أسرتها والمجتمع البحريني، وفي تنشئة الأسرة وبناء الدولة، والمساهمة في إنفاذ الخطط التنموية الشاملة لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية من تلك الخطط.
وأعربت الزايد عن فخرها واعتزازها بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات تضاف إلى سجل الإنجازات في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن المرأة في مملكة البحرين تتميز بطموحها وعملها الجاد والمستمر لبناء مستقبل واعد لمملكة البحرين.
وأشارت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى إلى أن المرأة البحرينية تعد عنصرا أساسيا ومكونا رئيسيا في نهضة مملكة البحرين، وانعكس ذلك من خلال إسهاماتها المميزة في مسيرة التنمية الشاملة، على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والصحية والتربوية، مؤكدة أن مساهمة المرأة البحرينية في تحقيق أهداف تلك المسيرة كان هو المؤشر على قدرتها على التميز والعطاء.
وأوضحت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، أن المرأة البحرينية كان لها دور محوري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بشكل عام، وفي تحقيق هدف ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وقد كان للمرأة البحرينية دور بارز في تحقيق مملكة البحرين قفزات نوعية واضحة في مجال التعليم.
وأكدت إجلال عيسى بوبشيت عضو مجلس الشورى، أن الاحتفاء بالمرأة البحرينية في كل عام يعد دعماً لها ولجهودها وعطاءاتها المميزة، وذلك من خلال مسيرتها المليئة بالإنجازات، والتي ساهمت في الارتقاء بمملكة البحرين وتقدمها وتطورها، حيث كانت داعماً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان عضو مجلس الشورى، أن تحديد الأول من ديسمبر كيوم تحتفل به مملكة البحرين بالمرأة البحرينية، يعد أكبر تقدير وتكريم للمرأة واعترافا بدورها الكبير الذي تقوم به في تأسيس المجتمع وتطوره.
وأشارت سبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس الشورى، إلى أن مملكة البحرين حرصت كل الحرص على صون حقوق المرأة وحمايتها من خلال سن التشريعات التي تثري المنظومة التشريعية الداعمة لحقوق المرأة، سواء في عملها أو داخل أسرتها، بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة والعدل.
وأكدت لينا حبيب قاسم، عضو مجلس الشورى، أن اختيار شعار يوم المرأة البحرينية لهذا العام تحت عنوان «المرأة البحرينية في التنمية الشاملة»، يعكس الدور البارز الذي تقوم به المرأة للارتقاء بمملكة البحرين، وذلك من خلال مساهماتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، والتي جعلت مملكة البحرين تتبوأ مكانة عالية على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تمكين وتقدم المرأة.
وأشارت قاسم إلى أن المرأة في مملكة البحرين أصبحت ركناً أساسيا ورئيسياً في التطور والتقدم الذي تشهده المملكة على مختلف الأصعدة، مشيدة بإسهامات المرأة المتميزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا إنجازاتها التي حققتها على الصعيد الاقتصادي والتي أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة البحرين الاقتصادية على المستوى الدولي.
وأكدت هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى أن المرأة البحرينية أسهمت في بناء المجتمع على كل المستويات، وقد سجل لها التاريخ ذلك بحروف من ذهب، حيث أثبتت المرأة البحرينية أنها قادرة على العطاء والتميز بكفاءة وجدارة من خلال مشاركتها في مسيرة البناء لمملكة البحرين.
وأشارت نانسي دينا إيلي خضوري عضو مجلس الشورى، إلى أن المرأة البحرينية تميزت بعطائها المتواصل والذي يعد رمز فخر واعتزاز لدى كل بحريني.
وأكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن يوم المرأة البحرينية يعد مناسبة وطنية تكتسب أهمية خاصة، مشيرة إلى أن هذا اليوم يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على دور المرأة البحرينية وجهودها في النهضة التنموية الشاملة.
وأضافت: «عززت المرأة البحرينية مكانتها بالعمل المتواصل والعطاء داخل وخارج مملكة البحرين وفي شتى المجالات، لتسهم في مسيرة العمل الوطني والتنمية الشاملة»، منوهة بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به المرأة من خلال مشاركتها المؤثرة في ميادين البناء الوطني وتعزيز مكانة المرأة البحرينية وحضورها وطنيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
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