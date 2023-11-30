عضوات السلطة التشريعية: مشاركة فاعلة للمرأة البحرينية لبلوغ أهداف التنمية الشاملة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وبمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬تحتفل‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويُحتفى‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‮»‬،‭ ‬تقدمت‭ ‬عضوات‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بأصدق‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وإلى‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتمكين‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وصون‭ ‬واحترام‭ ‬حقوقها‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬أثبت‭ ‬تقدمها‭ ‬وريادتها‭ ‬بتفوق‭ ‬وجدارة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬ميادين‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وقدرات‭ ‬فكرية‭ ‬وعملية‭ ‬جعلتها‭ ‬خيارًا‭ ‬ذا‭ ‬أولوية‭ ‬لتولي‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬التشريعي‭ ‬والحكومي‭ ‬والقضائي،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأكدت‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬كرست‭ ‬نفسها‭ ‬وتميزها‭ ‬وخبرتها‭ ‬في‭ ‬أسرتها‭ ‬والمجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وفي‭ ‬تنشئة‭ ‬الأسرة‭ ‬وبناء‭ ‬الدولة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬الخطط‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الغايات‭ ‬والأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الخطط‭.‬

وأعربت‭ ‬الزايد‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬واعتزازها‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتميز‭ ‬بطموحها‭ ‬وعملها‭ ‬الجاد‭ ‬والمستمر‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬الدلال،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تعد‭ ‬عنصرا‭ ‬أساسيا‭ ‬ومكونا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وانعكس‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إسهاماتها‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬والتربوية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬مساهمة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬تلك‭ ‬المسيرة‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬المؤشر‭ ‬على‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬والعطاء‭.‬

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وفي‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬ضمان‭ ‬التعليم‭ ‬الجيد‭ ‬والمنصف‭ ‬والشامل‭ ‬للجميع،‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التعلم‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬للجميع،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قفزات‭ ‬نوعية‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭.‬

وأكدت‭ ‬إجلال‭ ‬عيسى‭ ‬بوبشيت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يعد‭ ‬دعماً‭ ‬لها‭ ‬ولجهودها‭ ‬وعطاءاتها‭ ‬المميزة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬المليئة‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتقدمها‭ ‬وتطورها،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬داعماً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬السلمان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬تحديد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬كيوم‭ ‬تحتفل‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬يعد‭ ‬أكبر‭ ‬تقدير‭ ‬وتكريم‭ ‬للمرأة‭ ‬واعترافا‭ ‬بدورها‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬المجتمع‭ ‬وتطوره‭.‬

وأشارت‭ ‬سبيكة‭ ‬خليفة‭ ‬الفضالة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حرصت‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬صون‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬وحمايتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سن‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تثري‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬الداعمة‭ ‬لحقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬أو‭ ‬داخل‭ ‬أسرتها،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمساواة‭ ‬والعدل‭. ‬

وأكدت‭ ‬لينا‭ ‬حبيب‭ ‬قاسم،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬شعار‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‮»‬،‭ ‬يعكس‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مساهماتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتبوأ‭ ‬مكانة‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة‭.‬

وأشارت‭ ‬قاسم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أصبحت‭ ‬ركناً‭ ‬أساسيا‭ ‬ورئيسياً‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مشيدة‭ ‬بإسهامات‭ ‬المرأة‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬خصوصا‭ ‬إنجازاتها‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وأكدت‭ ‬هالة‭ ‬رمزي‭ ‬فايز‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬وقد‭ ‬سجل‭ ‬لها‭ ‬التاريخ‭ ‬ذلك‭ ‬بحروف‭ ‬من‭ ‬ذهب،‭ ‬حيث‭ ‬أثبتت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬أنها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬والتميز‭ ‬بكفاءة‭ ‬وجدارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشارت‭ ‬نانسي‭ ‬دينا‭ ‬إيلي‭ ‬خضوري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تميزت‭ ‬بعطائها‭ ‬المتواصل‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬رمز‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬بحريني‭.‬

وأكدت‭ ‬النائب‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬يعد‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬تكتسب‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وجهودها‭ ‬في‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬عززت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬مكانتها‭ ‬بالعمل‭ ‬المتواصل‭ ‬والعطاء‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‮»‬،‭ ‬منوهة‭ ‬بالدور‭ ‬الوطني‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬البناء‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وحضورها‭ ‬وطنيًّا‭ ‬وإقليميًّا‭ ‬وعالميًّا‭.‬