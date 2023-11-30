يوم المرأة البحرينية.. مناسبة وطنية لتسليط الضوء على مسيرة العطاء والتقدم والريادة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬شهد‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬تفعيل‭ ‬المبادرة‭ ‬الكريمة‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬بتخصيص‭ ‬يوم‭ ‬وطني‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وقد‭ ‬تزامنت‭ ‬تلك‭ ‬المناسبة‭ ‬حينها‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬الثمانين‭ ‬لبدء‭ ‬التعليم‭ ‬النظامي‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والآن،‭ ‬وعاماً‭ ‬بعد‭ ‬الآخر‭ ‬أصبح‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تقليدا‭ ‬راسخا‭ ‬على‭ ‬أجندة‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ورسالة‭ ‬حضارية‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬عنوانها‭ ‬تمكين‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتقدير‭ ‬وتكريم‭ ‬مسيرة‭ ‬عطائها‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬تلك‭ ‬السنوات،‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬مناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وترجمتها‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬الرحلة‭ ‬مداها،‭ ‬وضربت‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬جذورها‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الخصبة،‭ ‬ليأتي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬مستهلاً‭ ‬شهر‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أعياد‭ ‬الفرح‭ ‬والفخر‭ ‬بمسيرة‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتواصلة‭.‬

وتعزز‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬فهي‭ ‬امتداد‭ ‬لمسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬النساء‭ ‬البحرينيات‭ ‬والمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬عامة‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬رسخت‭ ‬فيها‭ ‬البحرين‭ ‬مكانتها‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنويرية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

ثم‭ ‬كانت‭ ‬انطلاقة‭ ‬مؤسسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بإرادة‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬ليجسد‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الـ‭ ‬22‭ ‬الماضية‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدور‭ ‬القيادي‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬رؤية‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬نوعية‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬ركيزتين‭ ‬أساسيتين‭ ‬هما‭ ‬الابتكار‭ ‬والاستدامة،‭ ‬والدال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬حصيلة‭ ‬إنجازات‭ ‬المجلس‭ ‬السريعة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تلك‭ ‬الأعوام‭ ‬وما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬مكانة،‭ ‬وما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬واحترام‭ ‬محلي‭ ‬وإقليمي‭ ‬وعالمي‭.‬

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‬عمل‭ ‬مؤسسي‭ ‬منهجي

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‬فمع‭ ‬بوادر‭ ‬انطلاقته،‭ ‬حدد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬منهجية‭ ‬عمله‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اختصاصاته‭ ‬وإصدار‭ ‬التوصيات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بشأن‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نشاطات،‭ ‬وقد‭ ‬تمثل‭ ‬ذلك‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬في‭ ‬اللقاءات‭ ‬المباشرة‭ ‬والتشاورية‭ ‬الدورية‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬إحدى‭ ‬الأدوات‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬لرصد‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭.‬

ويعكف‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدراسات‭ ‬الميدانية‭ ‬والمسوحات‭ ‬الوطنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬الاختصاص‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬الفكر‭ ‬والدراسات‭ ‬للخروج‭ ‬بالتوصيات‭ ‬الملائمة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬سد‭ ‬الفجوات‭ ‬واستثمار‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لتطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬عمل‭ ‬ومشاركة‭ ‬المرأة‭. ‬وكذلك،‭ ‬استثمار‭ ‬توصيات‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والملتقيات‭ ‬والندوات‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ (‬الوطني‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي‭) ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بشؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬

كما‭ ‬اعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬منهجية‭ ‬التشبيك‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭ ‬والحلفاء‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬والجهات‭ ‬الوطنية‭ (‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬والقضائية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والأفراد‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭) ‬والأجهزة‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وفق‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬التنفيذية‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬وأطر‭ ‬العمل‭ ‬المنبثقة‭ ‬منها‭.‬

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‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬

وبمرور‭ ‬الوقت‭ ‬ازدادت‭ ‬المهام‭ ‬وارتفعت‭ ‬الطموحات،‭ ‬فكان‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬فكر‭ ‬منهجي‭ ‬يعمل‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬إطاره‭ ‬ويضمن‭ ‬مؤشرات‭ ‬قابلة‭ ‬للقياس‭ ‬بهدف‭ ‬قياس‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء،‭ ‬فجاءت‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ (‬2013-2022‭) ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بمباركة‭ ‬سامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وقد‭ ‬تضمنت‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬خمسة‭ ‬محاور‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الترابط‭ ‬العائلي،‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬التنمية،‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬وإدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬لها‭ ‬فرص‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬والارتقـاء‭ ‬بخياراتهـا‭ ‬نحـو‭ ‬جودة‭ ‬حياتهـا،‭ ‬والتعلم‭ ‬مدى‭ ‬الحيــاة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكامل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬والحلفـاء‭ ‬في‭ ‬العمــل‭ ‬المؤسسـي‭ ‬ليكـون‭ ‬المجلـس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمـرأة،‭ ‬بالتالـي‭ ‬بيت‭ ‬الخبرة‭ ‬الوطني‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬تقييم‭ ‬الخطة،‭ ‬وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬انعكاسات‭ ‬الجائحة‭ ‬الصحية‭ (‬كوفيد‭ ‬ – ‭ ‬19‭) ‬على‭ ‬سير‭ ‬عملها‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬فترتها‭ ‬العشرية،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬للخطة‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬وبتحديث‭ ‬بعض‭ ‬مجالاتها‭ ‬لمواكبة‭ ‬ما‭ ‬استجد‭ ‬من‭ ‬متغيرات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والخدمية،‭ ‬بمراجعات‭ ‬تشمل‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬المراعية‭ ‬لظروف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬بعد‭ ‬كوفيد‭-‬19‮»‬‭.‬

إدماج‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬والتشاور‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الشركاء‭ ‬والحلفاء‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطة،‭ ‬تم‭ ‬إدماج‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬للأعوام‭ (‬2015-2018‭) ‬بتوافق‭ ‬وطني‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬اعتمادية‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2015‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬للأعوام‭ (‬2019-2022‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬قد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬النقاشية‭ ‬للملتقى‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭ ‬ – ‭ ‬2026‮»‬‭ ‬من‭ ‬التعافي‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬التطلعات‭ ‬المستقبلية‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬المسؤولون‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭.‬

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‬ارتباط‭ ‬الخطة‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة

ويتفق‭ ‬مضمون‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬64 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬مؤشرات‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمرأة،‭ ‬وتشمل‭ ‬نقاط‭ ‬التوافق‭ ‬الوصول‭ ‬المتكافئ‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وفرص‭ ‬العمل‭ ‬والتعليم‭ ‬للنساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬والتمثيل‭ ‬السياسي‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬صنع‭ ‬القرار،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الربط‭ ‬العلمي‭ ‬بين‭ ‬الوثيقتين‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬عمليات‭ ‬الإيفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬الدولية‭ ‬والتعريف‭ ‬بها،‭ ‬ويرفع‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬الخبرة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬عاملاً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭.‬