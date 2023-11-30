-->

Friday, 01 December 2023 07:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يوم المرأة البحرينية.. مناسبة وطنية لتسليط الضوء على مسيرة العطاء والتقدم والريادة

11/30/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يمثل‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬مهمة‭ ‬تحتفي‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمسيرة‭ ‬عطاء‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬وعلى‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وثقة‭ ‬جلالته‭ ‬بأهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬طاقاتها‭ ‬ودمجها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وكعنصر‭ ‬أساسي‭ ‬وفاعل‭ ‬يسهم‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وازدهار‭ ‬المملكة‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬تفعيل‭ ‬المبادرة‭ ‬الكريمة‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬بتخصيص‭ ‬يوم‭ ‬وطني‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وقد‭ ‬تزامنت‭ ‬تلك‭ ‬المناسبة‭ ‬حينها‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬الثمانين‭ ‬لبدء‭ ‬التعليم‭ ‬النظامي‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والآن،‭ ‬وعاماً‭ ‬بعد‭ ‬الآخر‭ ‬أصبح‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تقليدا‭ ‬راسخا‭ ‬على‭ ‬أجندة‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ورسالة‭ ‬حضارية‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬عنوانها‭ ‬تمكين‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتقدير‭ ‬وتكريم‭ ‬مسيرة‭ ‬عطائها‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬تلك‭ ‬السنوات،‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬مناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وترجمتها‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬الرحلة‭ ‬مداها،‭ ‬وضربت‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬جذورها‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الخصبة،‭ ‬ليأتي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬مستهلاً‭ ‬شهر‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أعياد‭ ‬الفرح‭ ‬والفخر‭ ‬بمسيرة‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتواصلة‭.‬

وتعزز‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬فهي‭ ‬امتداد‭ ‬لمسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬النساء‭ ‬البحرينيات‭ ‬والمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬عامة‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬رسخت‭ ‬فيها‭ ‬البحرين‭ ‬مكانتها‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنويرية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

ثم‭ ‬كانت‭ ‬انطلاقة‭ ‬مؤسسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بإرادة‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬ليجسد‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الـ‭ ‬22‭ ‬الماضية‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدور‭ ‬القيادي‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬رؤية‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬نوعية‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬ركيزتين‭ ‬أساسيتين‭ ‬هما‭ ‬الابتكار‭ ‬والاستدامة،‭ ‬والدال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬حصيلة‭ ‬إنجازات‭ ‬المجلس‭ ‬السريعة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تلك‭ ‬الأعوام‭ ‬وما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬مكانة،‭ ‬وما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬واحترام‭ ‬محلي‭ ‬وإقليمي‭ ‬وعالمي‭.‬



‬عمل‭ ‬مؤسسي‭ ‬منهجي


‬فمع‭ ‬بوادر‭ ‬انطلاقته،‭ ‬حدد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬منهجية‭ ‬عمله‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اختصاصاته‭ ‬وإصدار‭ ‬التوصيات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بشأن‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نشاطات،‭ ‬وقد‭ ‬تمثل‭ ‬ذلك‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬في‭ ‬اللقاءات‭ ‬المباشرة‭ ‬والتشاورية‭ ‬الدورية‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬إحدى‭ ‬الأدوات‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬لرصد‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭.‬

ويعكف‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدراسات‭ ‬الميدانية‭ ‬والمسوحات‭ ‬الوطنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬الاختصاص‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬الفكر‭ ‬والدراسات‭ ‬للخروج‭ ‬بالتوصيات‭ ‬الملائمة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬سد‭ ‬الفجوات‭ ‬واستثمار‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لتطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬عمل‭ ‬ومشاركة‭ ‬المرأة‭. ‬وكذلك،‭ ‬استثمار‭ ‬توصيات‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والملتقيات‭ ‬والندوات‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ (‬الوطني‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي‭) ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بشؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬

كما‭ ‬اعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬منهجية‭ ‬التشبيك‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭ ‬والحلفاء‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬والجهات‭ ‬الوطنية‭ (‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬والقضائية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والأفراد‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭) ‬والأجهزة‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وفق‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬التنفيذية‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬وأطر‭ ‬العمل‭ ‬المنبثقة‭ ‬منها‭.‬


‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬

وبمرور‭ ‬الوقت‭ ‬ازدادت‭ ‬المهام‭ ‬وارتفعت‭ ‬الطموحات،‭ ‬فكان‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬فكر‭ ‬منهجي‭ ‬يعمل‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬إطاره‭ ‬ويضمن‭ ‬مؤشرات‭ ‬قابلة‭ ‬للقياس‭ ‬بهدف‭ ‬قياس‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء،‭ ‬فجاءت‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ (‬2013-2022‭) ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بمباركة‭ ‬سامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وقد‭ ‬تضمنت‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬خمسة‭ ‬محاور‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الترابط‭ ‬العائلي،‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬التنمية،‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬وإدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬لها‭ ‬فرص‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬والارتقـاء‭ ‬بخياراتهـا‭ ‬نحـو‭ ‬جودة‭ ‬حياتهـا،‭ ‬والتعلم‭ ‬مدى‭ ‬الحيــاة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكامل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬والحلفـاء‭ ‬في‭ ‬العمــل‭ ‬المؤسسـي‭ ‬ليكـون‭ ‬المجلـس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمـرأة،‭ ‬بالتالـي‭ ‬بيت‭ ‬الخبرة‭ ‬الوطني‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬تقييم‭ ‬الخطة،‭ ‬وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬انعكاسات‭ ‬الجائحة‭ ‬الصحية‭ (‬كوفيد‭ ‬ ‭ ‬19‭) ‬على‭ ‬سير‭ ‬عملها‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬فترتها‭ ‬العشرية،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬للخطة‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬وبتحديث‭ ‬بعض‭ ‬مجالاتها‭ ‬لمواكبة‭ ‬ما‭ ‬استجد‭ ‬من‭ ‬متغيرات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والخدمية،‭ ‬بمراجعات‭ ‬تشمل‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬المراعية‭ ‬لظروف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬بعد‭ ‬كوفيد‭-‬19‮»‬‭.‬

إدماج‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬والتشاور‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الشركاء‭ ‬والحلفاء‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطة،‭ ‬تم‭ ‬إدماج‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬للأعوام‭ (‬2015-2018‭) ‬بتوافق‭ ‬وطني‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬اعتمادية‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2015‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬للأعوام‭ (‬2019-2022‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬قد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬النقاشية‭ ‬للملتقى‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭ ‬ ‭ ‬2026‮»‬‭ ‬من‭ ‬التعافي‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬التطلعات‭ ‬المستقبلية‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬المسؤولون‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭.‬


‬ارتباط‭ ‬الخطة‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة

ويتفق‭ ‬مضمون‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬64 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬مؤشرات‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمرأة،‭ ‬وتشمل‭ ‬نقاط‭ ‬التوافق‭ ‬الوصول‭ ‬المتكافئ‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وفرص‭ ‬العمل‭ ‬والتعليم‭ ‬للنساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬والتمثيل‭ ‬السياسي‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬صنع‭ ‬القرار،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الربط‭ ‬العلمي‭ ‬بين‭ ‬الوثيقتين‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬عمليات‭ ‬الإيفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬الدولية‭ ‬والتعريف‭ ‬بها،‭ ‬ويرفع‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬الخبرة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬عاملاً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭.‬

MENAFN30112023000055011008ID1107518443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث