البحرين تحتفل بيوم المرأة البحرينية

ويعد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬إحدى‭ ‬المحطات‭ ‬البارزة‭ ‬والمهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تقدم‭ ‬ورقي‭ ‬وضع‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬فعمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬حقوقها‭ ‬وتطبيق‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬والانطلاق‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬الشراكة‭ ‬المتزنة‭.‬

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