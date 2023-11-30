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البحرين تحتفل بيوم المرأة البحرينية

11/30/2023 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحتفل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‮»‬‭ ‬إيمانا‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتأكيدا‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وتطلعاته‭ ‬الطموحة‭ ‬لرفعة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتقدمها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭.‬

ويعد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬إحدى‭ ‬المحطات‭ ‬البارزة‭ ‬والمهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تقدم‭ ‬ورقي‭ ‬وضع‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬فعمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬حقوقها‭ ‬وتطبيق‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬والانطلاق‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬الشراكة‭ ‬المتزنة‭.‬

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