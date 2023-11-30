البحرين تحتفل بيوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحتفل مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «المرأة والتنمية الشاملة» إيمانا بالدور الكبير الذي تضطلع به المرأة العاملة في المجتمع، وتأكيدا لما تحظى به من دعم ورعاية كبيرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وتطلعاته الطموحة لرفعة وتعزيز مكانة المرأة البحرينية وتقدمها في مختلف المجالات وعلى كل المستويات.
ويعد المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم، إحدى المحطات البارزة والمهمة في مسيرة تقدم ورقي وضع المرأة البحرينية، فعمل على ضمان حقوقها وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين والانطلاق من مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة الشراكة المتزنة.
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