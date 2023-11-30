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الأميرة سبيكة تتلقى برقية تهنئة من مستشار ولي العهد رئيس الوزراء

11/30/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقت‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬أجل‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مستذكراً‭ ‬الإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬سموها‭ ‬اللا‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬واقتدار‭.‬

داعياً‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬سموها‭ ‬ويحفظها‭ ‬ويسدد‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الخير‭ ‬خطاها‭ ‬لمواصلة‭ ‬المسيرة‭ ‬المباركة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

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