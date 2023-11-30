الأميرة سبيكة تتلقى برقية تهنئة من مستشار ولي العهد رئيس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رفع فيها أجل التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المرأة البحرينية، مستذكراً الإنجازات الكبيرة التي تحققت للمرأة البحرينية بفضل دعم سموها اللا محدود من خلال رئاسة المجلس الأعلى للمرأة بكل جدارة واقتدار.
داعياً الله عز وجل أن يوفق سموها ويحفظها ويسدد على طريق الخير خطاها لمواصلة المسيرة المباركة للمجلس الأعلى للمرأة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم.
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