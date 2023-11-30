عبدالله بن حمد يهنئ بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي يصادف الأول من شهر ديسمبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار «المرأة في التنمية الشاملة».
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن ما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة متميزة تجسد الرؤى الاستراتيجية الثاقبة والتوجيهات السامية والدعم اللامحدود من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم لتمكين المرأة البحرينية، ونيل حقوقها وتعزيز إسهاماتها في عملية البناء والتنمية، منوها سموه بدعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمرأة البحرينية وتمكينها من خلال الاستراتيجيات والمبادرات التي تبنتها الحكومة الموقرة الرامية إلى توفير الدعم للمرأة ومساندتها لتشغل أعلى المناصب بما يتناسب مع قدراتها ومستواها الأكاديمي والمهني.
وأشاد سموه بالجهود المشهودة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، في إبراز وتعزيز المرأة البحرينية، ودعم إمكاناتها وقدراتها وجدارتها في رسم المستقبل، حيث رسخت إسهامات المرأة البحرينية في مختلف ميادين العمل الوطني، مجسدةً ما تحقق من انجازات ونجاحات مهمة، وانعكاس ذلك على تطور وازدهار مملكة البحرين ورفعتها وتعزيز مكانتها وريادتها على الساحة الإقليمية والدولية منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، ورعاية سموها الكريمة من خلاله للمبادرات والخطط والبرامج المتنوعة لترسيخ مكانة المرأة البحرينية وتقدمها على جميع المستويات.
وأكد سموه دعمه الدائم لمبادرات وتوجيهات المجلس الأعلى للمرأة، التي أسهمت في تقدم المرأة البحرينية ضمن منظومة كاملة أساسها تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، متمنيًا للمرأة البحرينية مزيدًا من التقدم والازدهار في مسيرة التنمية والبناء والتطوير في مملكتنا الغالية.
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