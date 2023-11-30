عبدالله بن حمد يهنئ بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬تجسد‭ ‬الرؤى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الثاقبة‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬والدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ونيل‭ ‬حقوقها‭ ‬وتعزيز‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية،‭ ‬منوها‭ ‬سموه‭ ‬بدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬للمرأة‭ ‬ومساندتها‭ ‬لتشغل‭ ‬أعلى‭ ‬المناصب‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬قدراتها‭ ‬ومستواها‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمهني‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالجهود‭ ‬المشهودة‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬وتعزيز‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ودعم‭ ‬إمكاناتها‭ ‬وقدراتها‭ ‬وجدارتها‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬المستقبل،‭ ‬حيث‭ ‬رسخت‭ ‬إسهامات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬ميادين‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬مجسدةً‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬انجازات‭ ‬ونجاحات‭ ‬مهمة،‭ ‬وانعكاس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورفعتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬وريادتها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬ورعاية‭ ‬سموها‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬للمبادرات‭ ‬والخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬المتنوعة‭ ‬لترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتقدمها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬دعمه‭ ‬الدائم‭ ‬لمبادرات‭ ‬وتوجيهات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬كاملة‭ ‬أساسها‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والبناء‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬