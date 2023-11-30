قرينة عاهل البلاد تتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية

وقال‭ ‬إن‭ ‬عهد‭ ‬النهضة‭ ‬المباركة‭ ‬جسد‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تحترم‭ ‬كرامة‭ ‬الإنسان‭ ‬وحقه‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬الكريم،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬الحضاري‭ ‬أصبحت‭ ‬المرأة‭ ‬ركناً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحرينية‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬وعليها‭ ‬من‭ ‬الواجبات،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬ويوفقها‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬العطاء‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬لرفعة‭ ‬شأن‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.