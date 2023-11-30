قرينة عاهل البلاد تتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رفع فيها خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام، معرباً عن اعتزازه بمكانة المرأة البحرينية التي كانت على الدوام محل تقدير واحترام وإشادة كبيرة بجهودها الوطنية وإسهاماتها البارزة من خلال تبوئها العديد من المناصب القيادية بفضل الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبتشجيع ومؤازرة من قرينة العاهل المعظم.
وقال إن عهد النهضة المباركة جسد القيم الإنسانية التي تحترم كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم، ومن هذا المنطلق الحضاري أصبحت المرأة ركناً أساسياً في المجتمع البحرينية لها من الحقوق وعليها من الواجبات، داعياً الله أن يحفظ قرينة العاهل المعظم ويوفقها لمواصلة مسيرة العطاء للمرأة البحرينية وتحقيق المزيد من التقدم لرفعة شأن الوطن الغالي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
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