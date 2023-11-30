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قرينة عاهل البلاد تتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية

11/30/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقت‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بمكانة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬واحترام‭ ‬وإشادة‭ ‬كبيرة‭ ‬بجهودها‭ ‬الوطنية‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬البارزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبوئها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبتشجيع‭ ‬ومؤازرة‭ ‬من‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬عهد‭ ‬النهضة‭ ‬المباركة‭ ‬جسد‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تحترم‭ ‬كرامة‭ ‬الإنسان‭ ‬وحقه‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬الكريم،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬الحضاري‭ ‬أصبحت‭ ‬المرأة‭ ‬ركناً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحرينية‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬وعليها‭ ‬من‭ ‬الواجبات،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬ويوفقها‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬العطاء‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬لرفعة‭ ‬شأن‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

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