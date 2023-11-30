البحرينية لتنمية المرأة تطلق مبادرة ((عافية 2)) الممتدة حتى مارس المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تحت رعاية كريمة من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس ادارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس اتحاد كرة الطاولة دشنت الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية وجمعية أصدقاء الصحة والمؤسسة الملكية للأعمال الانسانية مبادرة «عافية» بنسختها الثانية مساء الأربعاء بمتحف قلعة البحرين بمشاركة حوالي 100 امرأة شاركن في نزهة مشي جاءت كأولى فعاليات المبادرة، حيث يأتي هذا التدشين تزامنًا مع احتفالات البحرين بيوم المرأة البحرينية تعزيزًا لمكانتها ودورها الفاعل في المجتمع.
وتمثلت فعالية تدشين المبادرة بإطلاق اول نزهة من نزهات «عافية» في موقع متحف قلعة البحرين بالتعاون مع هيئة الثقافة والآثار، وتتضمن المشي الجماعي وفقرات صحية ووطنية بمناسبة يوم المرأة البحرينية.
ومن المقرر أن تستمر المبادرة حتى مارس من العام المقبل بعد النجاح وتحقيق الأثر الواضح في النسخة الأولى بناء على التقييمات ومؤشرات الانجاز وفق خطة طموحة تضمن الاستدامة في تقديم هذه الخدمة وتمكين المرأة من المهارات الصحية والحياتية من أجل جودة حياة تتضمن فعاليات متجددة ومتنوعة بدأت بإجراءات التقييم الأولية التي تمثلت في فحوصات الدم بالتعاون مع مراكز الرعاية الأولية وقياسات الوزن وكتلة الدهون بالتعاون مع مركز دكتور نيوترشن اضافة الى حصص الرياضة وبرنامج «جودة حياة» وورش في الصحة النفسية والمهارات الصحية مثل التسوق والطبخ الصحي ونزهات عافية اضافة الى مسابقة الرابح الأكبر «تحدي السكر وانقاص الوزن» التي تشرف عليها جمعية أصدقاء الصحة. وقد أكدت خديجة السيّد رئيسة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة لـ«أخبار الخليج» انه تم استقطاب فئات جديدة لخوض هذه التجربة من كبار المواطنات والفتيات من سن 10-17 عاما وفق خطة فعاليات مجدولة تتناسب مع هذه الفئات العمرية، حيث بلغ عدد المشاركات من السيدات 100 سيدة من مختلف مناطق مملكة البحرين وعدد 70 من كبار المواطنات من منتسبات نادي درة الرفاع لرعاية الوالدين و35 فتاة من الفئة العمرية 10-17 عاما.
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