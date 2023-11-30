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البحرينية لتنمية المرأة تطلق مبادرة ((عافية 2)) الممتدة حتى مارس المقبل

11/30/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬دشنت‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتنمية‭ ‬المرأة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وجمعية‭ ‬أصدقاء‭ ‬الصحة‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬عافية‮»‬‭ ‬بنسختها‭ ‬الثانية‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬بمتحف‭ ‬قلعة‭ ‬البحرين‭ ‬بمشاركة‭ ‬حوالي‭ ‬100‭ ‬امرأة‭ ‬شاركن‭ ‬في‭ ‬نزهة‭ ‬مشي‭ ‬جاءت‭ ‬كأولى‭ ‬فعاليات‭ ‬المبادرة،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التدشين‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬البحرين‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لمكانتها‭ ‬ودورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وتمثلت‭ ‬فعالية‭ ‬تدشين‭ ‬المبادرة‭ ‬بإطلاق‭ ‬اول‭ ‬نزهة‭ ‬من‭ ‬نزهات‭ ‬‮«‬عافية‮»‬‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬متحف‭ ‬قلعة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬وتتضمن‭ ‬المشي‭ ‬الجماعي‭ ‬وفقرات‭ ‬صحية‭ ‬ووطنية‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬المبادرة‭ ‬حتى‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأثر‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التقييمات‭ ‬ومؤشرات‭ ‬الانجاز‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬طموحة‭ ‬تضمن‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬الصحية‭ ‬والحياتية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬تتضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬متجددة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬بدأت‭ ‬بإجراءات‭ ‬التقييم‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬فحوصات‭ ‬الدم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الأولية‭ ‬وقياسات‭ ‬الوزن‭ ‬وكتلة‭ ‬الدهون‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬دكتور‭ ‬نيوترشن‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬حصص‭ ‬الرياضة‭ ‬وبرنامج‭ ‬‮«‬جودة‭ ‬حياة‮»‬‭ ‬وورش‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والمهارات‭ ‬الصحية‭ ‬مثل‭ ‬التسوق‭ ‬والطبخ‭ ‬الصحي‭ ‬ونزهات‭ ‬عافية‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬مسابقة‭ ‬الرابح‭ ‬الأكبر‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬السكر‭ ‬وانقاص‭ ‬الوزن‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬جمعية‭ ‬أصدقاء‭ ‬الصحة‭. ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬خديجة‭ ‬السيّد‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتنمية‭ ‬المرأة‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬استقطاب‭ ‬فئات‭ ‬جديدة‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المواطنات‭ ‬والفتيات‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬10‭-‬17‭ ‬عاما‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬فعاليات‭ ‬مجدولة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المشاركات‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬100‭ ‬سيدة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬70‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المواطنات‭ ‬من‭ ‬منتسبات‭ ‬نادي‭ ‬درة‭ ‬الرفاع‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬و35‭ ‬فتاة‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬10‭-‬17‭ ‬عاما‭.‬

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