-->

Friday, 01 December 2023 07:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف ترى نساء ((لول)) المرأة في 2023؟البحرينية مميزة ومثقفة ومتعلمة وشجاعة وقوية

11/30/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬2023،‭ ‬أسهمت‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جوانبها،‭ ‬فكيف‭ ‬ترى‭ ‬نساء‭ ‬‮«‬لول‮»‬‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬2023؟

التقت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬‮«‬لول‮»‬‭ ‬اللاتي‭ ‬أكدن‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬تمتاز‭ ‬بأنها‭ ‬مثقفة‭ ‬ومتعلمة‭ ‬وشجاعة‭ ‬وقوية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تمتاز‭ ‬بالصبر‭ ‬والجلد‭ ‬وتحمل‭ ‬الصعوبات‭ ‬والضغوطات،‭ ‬وتقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أهلها‭ ‬وزوجها‭ ‬وتسانده‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الشدة‭ ‬والمحن‭ ‬ولا‭ ‬تتخلى‭ ‬عنه‭.‬

وأضفن‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تمتاز‭ ‬أيضًا‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬نفسها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عملها‭ ‬وإدارة‭ ‬منزلها‭ ‬وتربية‭ ‬أبنائها‭ ‬وتعلميهم‭ ‬والطبخ‭ ‬لهم،‭ ‬وأشدن‭ ‬بالبحرينية‭ ‬ودورها‭ ‬وجهودها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬والجميع‭ ‬يشهد‭ ‬بذلك‭.‬

في‭ ‬البداية‭ ‬هنأت‭ ‬موزة‭ ‬سعد‭ ‬حسن‭ ‬جاسم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬لأنها‭ ‬تمتاز‭ ‬بالقوة‭ ‬والشجاعة‭ ‬والصبر،‭ ‬ولديها‭ ‬استقلالية‭ ‬واعتماد‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬منزلها‭ ‬وشراء‭ ‬مستلزمات‭ ‬واحتياجاته،‭ ‬وتربي‭ ‬أبناءها‭ ‬وتعلمهم‭ ‬وتطهو‭ ‬لهم،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬البحرينية‭ ‬مميزة‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬والجميع‭ ‬يشهد‭ ‬بذلك‭.‬

وقالت‭ ‬موزة‭ ‬انها‭ ‬منتسبة‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للوالدين‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين،‭ ‬وترى‭ ‬ان‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬قديمًا‭ ‬وحديثًا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نساء‭ ‬‮«‬لول‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يذهبن‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬ليتعلمن،‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فإنهن‭ ‬نساء‭ ‬قويات‭ ‬ويعتمد‭ ‬عليهن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات،‭ ‬كما‭ ‬أنهن‭ ‬اعتمدن‭ ‬على‭ ‬أنفسهن‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬أبنائهن‭ ‬وإدارة‭ ‬منازلهن،‭ ‬ورعاية‭ ‬أزواجهن‭ ‬والاهتمام‭ ‬بهم‭ ‬وقت‭ ‬الصعاب‭ ‬والمرض،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬ترعى‭ ‬وتهتم‭ ‬بزوجها‭ ‬وأهله،‭ ‬ولا‭ ‬تتوانى‭ ‬عن‭ ‬بذل‭ ‬أي‭ ‬جهد‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬الحديثة‭ ‬متعلمة‭ ‬ومثقفة‭ ‬وقوية‭ ‬وقنوعة‭ ‬وترضى‭ ‬بالقليل،‭ ‬وتتكفل‭ ‬بإدارة‭ ‬منزلها‭ ‬فهي‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬بيتها،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬ترعى‭ ‬زوجها‭ ‬وأبناءها،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الأرملة‭ ‬والمطلقة‭ ‬كذلك‭ ‬قوية‭ ‬وتتولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬منزلها‭ ‬وأبنائها‭ ‬وأهلها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عملها‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬ليلى‭ ‬جاسم‭ ‬شريدة‭ ‬إن‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬يختلفن‭ ‬عن‭ ‬النساء‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬الملبس،‭ ‬والعادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬‮«‬السنع‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تربية‭ ‬الأبناء‭ ‬مختلفة‭ ‬حاليًا‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأولين‮»‬‭ ‬يختلفون‭ ‬عن‭ ‬الآن؛‭ ‬فقد‭ ‬كانوا‭ ‬يأخذون‭ ‬المشورة‭ ‬ويستعمون‭ ‬إلى‭ ‬كلام‭ ‬الأكبر‭ ‬سنًا‭ ‬ويطيعون‭ ‬أوامرهم،‭ ‬أما‭ ‬حاليًا‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يستمع‭ ‬لكلام‭ ‬الأكبر‭ ‬سنًا،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يصف‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بأنهم‭ ‬‮«‬مال‭ ‬أول‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬البحرينية‭ ‬تمتاز‭ ‬عن‭ ‬النساء‭ ‬الأخريات‭ ‬بأنها‭ ‬قوية‭ ‬وشجاعة،‭ ‬وتقف‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الشدة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تساند‭ ‬وتقف‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬مريم‭ ‬عبدالله‭ ‬بوهنيدي‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وتأسيسه‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬المرأة‭ ‬حقوقها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬ساند‭ ‬المطلقات‭ ‬وساعدهن‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بيت‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬ربة‭ ‬منزل‭ ‬تطهو‭ ‬وتربي‭ ‬أبناءها‭ ‬وتساند‭ ‬زوجها،‭ ‬أما‭ ‬حاليًا‭ ‬فإنها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مهامها‭ ‬الأسرية‭ ‬فإنها‭ ‬تعمل‭ ‬ومثقفة‭ ‬وقوية،‭ ‬ورأت‭ ‬أن‭ ‬البحرينية‭ ‬تمتاز‭ ‬بأنها‭ ‬قوية‭ ‬ومحبة‭ ‬للخير‭ ‬ولا‭ ‬تتوانى‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬أحد‭.‬

MENAFN30112023000055011008ID1107518435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث