كيف ترى نساء ((لول)) المرأة في 2023؟البحرينية مميزة ومثقفة ومتعلمة وشجاعة وقوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬2023،‭ ‬أسهمت‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جوانبها،‭ ‬فكيف‭ ‬ترى‭ ‬نساء‭ ‬‮«‬لول‮»‬‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬2023؟

التقت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬‮«‬لول‮»‬‭ ‬اللاتي‭ ‬أكدن‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬تمتاز‭ ‬بأنها‭ ‬مثقفة‭ ‬ومتعلمة‭ ‬وشجاعة‭ ‬وقوية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تمتاز‭ ‬بالصبر‭ ‬والجلد‭ ‬وتحمل‭ ‬الصعوبات‭ ‬والضغوطات،‭ ‬وتقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أهلها‭ ‬وزوجها‭ ‬وتسانده‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الشدة‭ ‬والمحن‭ ‬ولا‭ ‬تتخلى‭ ‬عنه‭.‬

وأضفن‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تمتاز‭ ‬أيضًا‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬نفسها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عملها‭ ‬وإدارة‭ ‬منزلها‭ ‬وتربية‭ ‬أبنائها‭ ‬وتعلميهم‭ ‬والطبخ‭ ‬لهم،‭ ‬وأشدن‭ ‬بالبحرينية‭ ‬ودورها‭ ‬وجهودها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬والجميع‭ ‬يشهد‭ ‬بذلك‭.‬

في‭ ‬البداية‭ ‬هنأت‭ ‬موزة‭ ‬سعد‭ ‬حسن‭ ‬جاسم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬لأنها‭ ‬تمتاز‭ ‬بالقوة‭ ‬والشجاعة‭ ‬والصبر،‭ ‬ولديها‭ ‬استقلالية‭ ‬واعتماد‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬منزلها‭ ‬وشراء‭ ‬مستلزمات‭ ‬واحتياجاته،‭ ‬وتربي‭ ‬أبناءها‭ ‬وتعلمهم‭ ‬وتطهو‭ ‬لهم،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬البحرينية‭ ‬مميزة‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬والجميع‭ ‬يشهد‭ ‬بذلك‭.‬

وقالت‭ ‬موزة‭ ‬انها‭ ‬منتسبة‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للوالدين‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين،‭ ‬وترى‭ ‬ان‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬قديمًا‭ ‬وحديثًا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نساء‭ ‬‮«‬لول‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يذهبن‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬ليتعلمن،‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فإنهن‭ ‬نساء‭ ‬قويات‭ ‬ويعتمد‭ ‬عليهن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات،‭ ‬كما‭ ‬أنهن‭ ‬اعتمدن‭ ‬على‭ ‬أنفسهن‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬أبنائهن‭ ‬وإدارة‭ ‬منازلهن،‭ ‬ورعاية‭ ‬أزواجهن‭ ‬والاهتمام‭ ‬بهم‭ ‬وقت‭ ‬الصعاب‭ ‬والمرض،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬ترعى‭ ‬وتهتم‭ ‬بزوجها‭ ‬وأهله،‭ ‬ولا‭ ‬تتوانى‭ ‬عن‭ ‬بذل‭ ‬أي‭ ‬جهد‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬الحديثة‭ ‬متعلمة‭ ‬ومثقفة‭ ‬وقوية‭ ‬وقنوعة‭ ‬وترضى‭ ‬بالقليل،‭ ‬وتتكفل‭ ‬بإدارة‭ ‬منزلها‭ ‬فهي‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬بيتها،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬ترعى‭ ‬زوجها‭ ‬وأبناءها،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الأرملة‭ ‬والمطلقة‭ ‬كذلك‭ ‬قوية‭ ‬وتتولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬منزلها‭ ‬وأبنائها‭ ‬وأهلها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عملها‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬ليلى‭ ‬جاسم‭ ‬شريدة‭ ‬إن‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬يختلفن‭ ‬عن‭ ‬النساء‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬الملبس،‭ ‬والعادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬‮«‬السنع‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تربية‭ ‬الأبناء‭ ‬مختلفة‭ ‬حاليًا‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأولين‮»‬‭ ‬يختلفون‭ ‬عن‭ ‬الآن؛‭ ‬فقد‭ ‬كانوا‭ ‬يأخذون‭ ‬المشورة‭ ‬ويستعمون‭ ‬إلى‭ ‬كلام‭ ‬الأكبر‭ ‬سنًا‭ ‬ويطيعون‭ ‬أوامرهم،‭ ‬أما‭ ‬حاليًا‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يستمع‭ ‬لكلام‭ ‬الأكبر‭ ‬سنًا،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يصف‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بأنهم‭ ‬‮«‬مال‭ ‬أول‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬البحرينية‭ ‬تمتاز‭ ‬عن‭ ‬النساء‭ ‬الأخريات‭ ‬بأنها‭ ‬قوية‭ ‬وشجاعة،‭ ‬وتقف‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الشدة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تساند‭ ‬وتقف‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬مريم‭ ‬عبدالله‭ ‬بوهنيدي‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وتأسيسه‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬المرأة‭ ‬حقوقها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬ساند‭ ‬المطلقات‭ ‬وساعدهن‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بيت‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬ربة‭ ‬منزل‭ ‬تطهو‭ ‬وتربي‭ ‬أبناءها‭ ‬وتساند‭ ‬زوجها،‭ ‬أما‭ ‬حاليًا‭ ‬فإنها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مهامها‭ ‬الأسرية‭ ‬فإنها‭ ‬تعمل‭ ‬ومثقفة‭ ‬وقوية،‭ ‬ورأت‭ ‬أن‭ ‬البحرينية‭ ‬تمتاز‭ ‬بأنها‭ ‬قوية‭ ‬ومحبة‭ ‬للخير‭ ‬ولا‭ ‬تتوانى‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬أحد‭.‬