طالبات جامعيات: المرأة باستطاعتها أن تكون أكثر من ربة منزل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





البحرين‭ ‬لها‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬إيمانا‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬بدور‭ ‬التعليم‭ ‬كأحد‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬للتنمية‭ ‬الشاملة‭. ‬ومع‭ ‬حلول‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬حرصت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬الالتقاء‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الطالبات‭ ‬الجامعيات‭ ‬اللائي‭ ‬تحدثن‭ ‬عن‭ ‬آمالهن‭ ‬وطموحاتهن‭ ‬المستقبلية‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬إسهاماتهن‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬المختلفة،‭ ‬حيث‭ ‬هنأن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ونساء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬2023‭.‬

وقالت‭ ‬مريم‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬طالبة‭ ‬سنة‭ ‬ثانية‭ ‬بتخصص‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الأشعة‭ ‬التشخيصية‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬إنها‭ ‬تطمح‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬بعد‭ ‬تخرجها‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬بمساعدة‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬كطالبة‭ ‬تتخصص‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬أجهزة‭ ‬التصوير‭ ‬الطبي‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬أنواع‭ ‬الحالات‭ ‬المرضية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مثل‭ ‬جهاز‭ ‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ (‬ Ultrasound ‭)‬،‭ ‬وفحص‭ ‬المميوغرافيا،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدة‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬الأمراض‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يواجهنها‭ ‬مثل‭ ‬أمراض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬لتقليل‭ ‬نسبة‭ ‬إصابة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بالسرطان‭ ‬وجميع‭ ‬النساء‭ ‬عمومًا‭.‬

وذكرت‭ ‬أنها‭ ‬تأمل‭ ‬إكمال‭ ‬دراسة‭ ‬الماجستير‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬عائشة‭ ‬عبدالقادر‭ ‬طالبة‭ ‬سنة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بكلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬إنها‭ ‬نشأت‭ ‬وترعرعت‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬باستطاعتها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ربة‭ ‬منزل،‭ ‬وقد‭ ‬آمنت‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر،‭ ‬وتبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تستطيع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مرموقة‭ ‬بقسم‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخصصها‭ ‬ستحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬كل‭ ‬الموظفين‭ ‬والعاملين‭ ‬نساء‭ ‬ورجالا‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬مريم‭ ‬أحمد‭ ‬مرادي‭ ‬طالبة‭ ‬بتخصص‭ ‬دبلوم‭ ‬الإدارة‭ ‬المكتبية‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬إنها‭ ‬تطمح‭ ‬إلى‭ ‬إكمال‭ ‬دراستها‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬هندسة‭ ‬الشبكات،‭ ‬ثم‭ ‬شهادة‭ ‬الماجستير،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طموحاتها‭ ‬تقوم‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الذات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تخصصها‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬فاطمة‭ ‬إبراهيم‭ ‬طالبة‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬دبلوم‭ ‬الإدارة‭ ‬المكتبية‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬أحلامها‭ ‬المستقبلية‭ ‬بعد‭ ‬إتمام‭ ‬الدراسة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬مشروع‭ ‬خاص‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬مستقبلا‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬نبأ‭ ‬مجيد‭ ‬طالبة‭ ‬بتخصص‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الأشعة‭ ‬التشخيصية‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬حلمها‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬فنية‭ ‬أشعة‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬تخصصها،‭ ‬وأن‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬أخرى،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتداول‭ ‬الأسهم‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬وأن‭ ‬تكتسب‭ ‬مهارات‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭ ‬وهذه‭ ‬المهارات‭ ‬ستساعدها‭ ‬في‭ ‬مستقبلها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تخصصها‭.‬