طالبات جامعيات: المرأة باستطاعتها أن تكون أكثر من ربة منزل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) طموحاتنا خدمة المجتمع.. والاستثمار وريادة الأعمال في الحسبان
البحرين لها الريادة في القطاع التعليمي على مستوى منطقة الخليج، إيمانا من المملكة بدور التعليم كأحد القطاعات الحيوية للتنمية الشاملة. ومع حلول يوم المرأة البحرينية حرصت «أخبار الخليج» على الالتقاء بمجموعة من الطالبات الجامعيات اللائي تحدثن عن آمالهن وطموحاتهن المستقبلية لخدمة الوطن من خلال تقديم إسهاماتهن في مجالات العمل المختلفة، حيث هنأن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ونساء مملكة البحرين بمناسبة يوم المرأة البحرينية 2023.
وقالت مريم أحمد إبراهيم طالبة سنة ثانية بتخصص بكالوريوس الأشعة التشخيصية في كلية العلوم الصحية في جامعة البحرين إنها تطمح إلى خدمة الوطن بعد تخرجها في الجامعة، بمساعدة النساء في المجال الطبي، مشيرة إلى أنها كطالبة تتخصص في دراسة أجهزة التصوير الطبي المستخدمة في تشخيص أنواع الحالات المرضية بمملكة البحرين مثل جهاز الموجات فوق الصوتية ( Ultrasound )، وفحص المميوغرافيا، وذلك من أجل مساعدة النساء في المستقبل على تجنب الأمراض التي قد يواجهنها مثل أمراض سرطان الثدي، لتقليل نسبة إصابة المرأة البحرينية بالسرطان وجميع النساء عمومًا.
وذكرت أنها تأمل إكمال دراسة الماجستير بعد الحصول على شهادة البكالوريوس والحصول على منصب من أجل خدمة المجتمع.
بدورها، قالت عائشة عبدالقادر طالبة سنة أولى في تخصص الموارد البشرية بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) إنها نشأت وترعرعت على فكرة أن المرأة باستطاعتها أن تكون أكثر من ربة منزل، وقد آمنت بهذا الأمر، وتبذل كل ما تستطيع من أجل أن تتمكن في المستقبل من الحصول على وظيفة في شركة مرموقة بقسم الموارد البشرية، مؤكدة أنها من خلال تخصصها ستحرص على تطوير أداء كل الموظفين والعاملين نساء ورجالا. إلى جانب ذلك، قالت مريم أحمد مرادي طالبة بتخصص دبلوم الإدارة المكتبية بجامعة البحرين إنها تطمح إلى إكمال دراستها والحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الشبكات، ثم شهادة الماجستير، مشيرة إلى أن طموحاتها تقوم في الأصل على تطوير الذات في مجال تخصصها.
من جانبها، قالت فاطمة إبراهيم طالبة في السنة الأخيرة في تخصص دبلوم الإدارة المكتبية بجامعة البحرين إن أحلامها المستقبلية بعد إتمام الدراسة هي أن تتمكن من بدء مشروع خاص بها إلى جانب الحصول على عمل مستقبلا.
من جهتها، قالت نبأ مجيد طالبة بتخصص بكالوريوس الأشعة التشخيصية في كلية العلوم الصحية في جامعة البحرين إن حلمها أن تصبح فنية أشعة ناجحة في تخصصها، وأن تعمل على تطوير مهاراتها في مجالات أخرى، مشيرة إلى أنها تفكر في الاستثمار وتداول الأسهم في البورصة وأن تكتسب مهارات في عدة مجالات وهذه المهارات ستساعدها في مستقبلها في حال لم تتمكن من الحصول على عمل في مجال تخصصها.
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