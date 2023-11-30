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الشيخة زين بنت خالد: توجيهات قرينة الملك لها بالغ الأثر في تعزيز دور المرأة البحرينية

11/30/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفعت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرة‭ ‬الخليفية‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الاميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الهامة‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬لإلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأعربت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخرها‭ ‬واعتزازها‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬والرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الاميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬صورة‭ ‬المرأة‭ ‬كشريكة‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬حديث‭ ‬ومزدهر،‭ ‬مشيدة‭ ‬بجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬واسهاماته‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتشجيعها‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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