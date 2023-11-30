الشيخة زين بنت خالد: توجيهات قرينة الملك لها بالغ الأثر في تعزيز دور المرأة البحرينية

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- Akhbar Al Khaleej) رفعت سمو الشيخة زين بنت خالد بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية خالص التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، مؤكدة أن هذه المناسبة الوطنية الهامة دائماً ما تكون محطة مهمة لإلقاء الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها المرأة البحرينية في دعم التنمية الوطنية في مختلف المجالات.
وأعربت سمو الشيخة زين عن بالغ فخرها واعتزازها بالتوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة لصاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة التي كان لها بالغ الأثر في تعزيز دور المرأة البحرينية وتحقيق التنمية الوطنية وتعزيز صورة المرأة كشريكة متكاملة في المجتمع في سبيل بناء مجتمع حديث ومزدهر، مشيدة بجهود المجلس الأعلى للمرأة واسهاماته البارزة في دعم تقدم المرأة البحرينية وتشجيعها للمساهمة في نهضة مملكة البحرين.
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