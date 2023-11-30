الشيخة زين بنت خالد: توجيهات قرينة الملك لها بالغ الأثر في تعزيز دور المرأة البحرينية

وأعربت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخرها‭ ‬واعتزازها‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬والرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الاميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬صورة‭ ‬المرأة‭ ‬كشريكة‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬حديث‭ ‬ومزدهر،‭ ‬مشيدة‭ ‬بجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬واسهاماته‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتشجيعها‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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