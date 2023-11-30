الشيخة حصة بنت خليفة تثمن دعم الأميرة سبيكة للمرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وانعكاسه‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬حضورها‭ ‬الباهر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بيئات‭ ‬العمل،‭ ‬وفي‭ ‬التطورات‭ ‬المشهودة‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬وعلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬إنجازات‭ ‬رائعة‭ ‬رفعت‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الميادين،‭ ‬سائلة‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأن‭ ‬يعيد‭ ‬على‭ ‬سموها‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬بالخير‭ ‬والبركة‭ ‬وعلى‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭.‬