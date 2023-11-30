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الشيخة حصة بنت خليفة تثمن دعم الأميرة سبيكة للمرأة البحرينية

11/30/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفعت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الاميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مثمنة‭ ‬عالياً‭ ‬دور‭ ‬سموها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والاعلاء‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تطمح‭ ‬إليه‭.‬

وأكدت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وانعكاسه‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬حضورها‭ ‬الباهر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بيئات‭ ‬العمل،‭ ‬وفي‭ ‬التطورات‭ ‬المشهودة‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬وعلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬إنجازات‭ ‬رائعة‭ ‬رفعت‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الميادين،‭ ‬سائلة‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأن‭ ‬يعيد‭ ‬على‭ ‬سموها‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬بالخير‭ ‬والبركة‭ ‬وعلى‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭.‬

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