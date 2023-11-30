الشيخة حصة بنت خليفة تثمن دعم الأميرة سبيكة للمرأة البحرينية

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- Akhbar Al Khaleej) رفعت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، مثمنة عالياً دور سموها في دعم المرأة البحرينية والاعلاء من شأنها وتمكينها من الوصول إلى ما تطمح إليه.
وأكدت سمو الشيخة حصة على الدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في التأثير الإيجابي على مسيرة المرأة البحرينية وانعكاسه بشكل واضح على حضورها الباهر في مختلف بيئات العمل، وفي التطورات المشهودة عاماً بعد عام وعلى تحقيقها إنجازات رائعة رفعت اسم مملكة البحرين عالياً في كافة الميادين، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ قرينة عاهل البلاد المعظم وأن يعيد على سموها هذه المناسبة الوطنية بالخير والبركة وعلى المرأة البحرينية بالمزيد من التقدم.
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