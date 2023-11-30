يوم المرأة البحرينية بعيون رائدات الطب في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تولي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصا‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬إذ‭ ‬تحظى‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بمكانة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭ ‬ويأتي‭ ‬الاحتفال‭ ‬سنويا‭ ‬لتقدير‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬لمكانتها‭ ‬وانجازاتها‭. ‬ويعكس‭ ‬شعار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‮»‬‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والفخر‭ ‬لدور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ونجاحها‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.‬

نسلط‭ ‬الضوء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقال‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬العريق‭ ‬على‭ ‬الطبيبات‭ ‬الرائدات‭ ‬المتميزات‭ ‬في‭ ‬عملهم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تقدمت‭ ‬بالتهنئة‭ ‬الدكتورة‭ ‬فرزانة‭ ‬السيد‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬المخ‭ ‬والأعصاب‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬أتقدم‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ورئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬حفظها‭ ‬الله،‭ ‬كما‭ ‬أهنئ‭ ‬أخواتي‭ ‬وزميلاتي‭ ‬في‭ ‬يومهم‭ ‬المميز‭ ‬لكل‭ ‬امرأة‭ (‬قرأت‭-‬تعلمت‭ -‬شاركت‭)‬‮»‬‭.‬

ان‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬يلقي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إسهامات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وكوني‭ ‬طبيبة‭ ‬بحرينية‭ ‬فأني‭ ‬أفتخر‭ ‬بكل‭ ‬طبيبة‭ ‬بحرينية‭ ‬أثبتت‭ ‬جدارتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الطبية‭ ‬وفخورة‭ ‬بتكريمي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بوسام‭ ‬الكفاءة‭ ‬ومن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬كأول‭ ‬طبيبة‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المخ‭ ‬والأعصاب‭.‬

طبيبات‭ ‬البحرين‭ ‬ملهمات،‭ ‬حيث‭ ‬يمثلن‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭. ‬فهنيئا‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬يومها‭ ‬هذا‭ ‬ومن‭ ‬تقدم‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭. ‬‮«‬وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬هيا‭ ‬الخياط‭ ‬استشاري‭ ‬أول‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‮»‬‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬أبعث‭ ‬تحياتي‭ ‬وتبريكاتي‭ ‬الى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬كما‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أهنئ‭ ‬جميع‭ ‬النساء‭ ‬البحرينيات‭ ‬القويات‭ ‬والملهمات‭. ‬أنتن‭ ‬تمثلن‭ ‬القوة‭ ‬والشجاعة‭ ‬والإرادة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬المهنية‭ ‬أو‭ ‬الأسرية‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعية‭.‬

إن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬المجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬والمساواة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬نواحي‭ ‬الحياة‭. ‬بفضل‭ ‬جهودكن‭ ‬وتفانيكن،‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تقدمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والاقتصاد‭.‬

ينبهر‭ ‬العالم‭ ‬بإنجازاتكن‭ ‬المتعددة‭ ‬واستمراركن‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭. ‬أهنئكن‭ ‬على‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬وعلى‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تمكنتن‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬تحطيم‭ ‬الحواجز‭ ‬وتحقيق‭ ‬القفزات‭ ‬الجديدة‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الخاص،‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بدعم‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركتكن‭ ‬الفعّالة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬الحياة‭. ‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مساواة‭ ‬الفرص‭ ‬والحقوق‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفعّالة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭.‬

وذكرت‭ ‬البروفيسور‭ ‬دلال‭ ‬الرميحي‭ ‬استشاري‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭: ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬رموز‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتحقق‭ ‬النساء‭ ‬دورًا‭ ‬رئيساً‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬للوطن،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬وتمكينها‭ ‬وتحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭.‬

وطبيبات‭ ‬البحرين‭ ‬مثال‭ ‬حي‭ ‬لقصص‭ ‬النجاح‭ ‬الملهمة‭ ‬حيث‭ ‬تشغل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬وتمثل‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬اعتزاز‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تميزها‭ ‬بالكفاءة‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬المهارات‭ ‬الطبية‭ ‬التشخيصية‭ ‬والعلاجية‭ ‬وضمن‭ ‬الأنشطة‭ ‬التوعوية‭ ‬الرامية‭ ‬لرفع‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬

ويشكل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭. ‬ويعمل‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للمرأة‭. ‬كما‭ ‬يركز‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تشجع‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬الكاملة‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتها‭ ‬وقدراتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭.‬

وعلقت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سعاد‭ ‬العامر‭ ‬استشاري‭ ‬قلب‭ ‬وقسطرة‭ ‬للأطفال‭ ‬والبالغين‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‮»‬‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬مميز‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬كامرأة‭ ‬وأم‭ ‬طبيبة‭ ‬بحرينية،‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬نتذكر‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬العطاء‭ ‬لا‭ ‬حد‭ ‬له‭ ‬وأننا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نرد‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬جميل‭ ‬أمنا‭ ‬البحرين‭ ‬علينا‭..‬

هو‭ ‬يوم‭ ‬نتذكر‭ ‬فيه‭ ‬مقوله‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الشيخة‭ ‬سبيكة‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬انتقال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬مساهمة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬مجتمعها‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الدافع‭ ‬الرئيسي‭ ‬والمحرك‭ ‬الأول‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬دائما‭ ‬وأبدا‭ ‬بدعم‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬لها‭.‬

كل‭ ‬عام‭ ‬والمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بخير،‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬والمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تزهر‭ ‬بأفضل‭ ‬ما‭ ‬عندها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وطنها،‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬والمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬رائدة‭.. ‬متميزة‭.. ‬معطاءة‭.‬

وذكرت‭

‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬باقي‭ ‬استشاري‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭: ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬مجموعة‭ ‬عوامل‭ ‬تتواجد‭ ‬بتوفيق‭ ‬الله‭ ‬ثم‭ ‬يعيشها‭ ‬الإنسان،‭ ‬الجد‭ ‬والاجتهاد‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتوفر‭ ‬الفرص‭ ‬والظروف،‭ ‬وبفضل‭ ‬الله‭ ‬احمده‭ ‬واشكره‭ ‬لأني‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولأن‭ ‬الفرص‭ ‬كانت‭ ‬متاحة‭ ‬للتخصص‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الذي‭ ‬أحبه‭ ‬وهو‭ ‬تخصص‭ ‬الجلدية‭

‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬بدأت‭ ‬رحلة‭ ‬الابتعاث‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬للتخصص‭ ‬الدقيق‭ ‬لشهادة‭ ‬الزمالة‭ ‬برعاية‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحكومتنا‭ ‬الموقرة،‭ ‬ولولا‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬لما‭ ‬استطعت‭ ‬الوصول‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬اهدافي‭ ‬اليوم‭.‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬نستشعر‭ ‬نعمة‭ ‬وجودنا‭ ‬في‭ ‬وطن‭ ‬معطاء‭ ‬كالبحرين،‭ ‬و‭ ‬بدل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬النواقص‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نشكر‭ ‬الإيجابيات‭ ‬والفرص‭ ‬الكثيرة‭ ‬المتوفرة‭ ‬للمرأة‭ ‬علماً،‭ ‬و‭ ‬دعماً،‭ ‬وتشجيعاً،‭ ‬وإبرازها‭ ‬للعالم‭ ‬بكل‭ ‬بفخر‭ ‬واعتزاز‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أضافت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬الغانم‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭: ‬إن‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬مناسبة‭ ‬مهمة‭ ‬وفرصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬العطاء‭ ‬الوطني‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭. ‬وكوني‭ ‬طبيبة‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬الطبيبة‭ ‬البحرينية‭ ‬قدمت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬ولها‭ ‬بصمة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولا‭ ‬يسعني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أقدم‭ ‬باقة‭ ‬تقدير‭ ‬وعرفان‭ ‬لكل‭ ‬امرأة‭ ‬بحرينية‭ ‬تواصل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬الغالي‭.‬

وختمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬نوف‭ ‬الشيباني‭ ‬استشاري‭ ‬الجراحة‭ ‬العامة‭ ‬وأورام‭ ‬الثدي‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬واعتزازها‭ ‬كامرأة‭ ‬بحرينية‭

‬بالإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬وأكملت‭ ‬‮«‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬تذكير‭ ‬للمجتمع‭ ‬بأهمية‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‮

‬‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬دفع‮

‬‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ولا‭ ‬انكر‭ ‬تأثير‭ ‬هذا‭ ‬المناخ‭ ‬الإيجابي‭ ‬الداعم‭ ‬للمرأة‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬سير‭ ‬مسيرتي‭ ‬الطبية‭ ‬حيث

دفعني‭ ‬إلى‭ ‬الاجتهاد‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬عملي‭ ‬كجراحة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬أورام‭ ‬الثدي‭ ‬والترميم‭. ‬وكلي‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتهاد‭ ‬سيؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ذاتي‭ ‬واثبات

جدارتي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وخدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬ودعم‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬البحرينية‭ ‬ويكفيني‭ ‬فخر‭ ‬اختياري‮

‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لأكون‭ ‬ضمن‭ ‬الفريق‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬صحة‭ ‬المرأة‮»‬‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬‮«‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬متمكنة‭ ‬لصحة‭ ‬أفضل‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ - ‬5‭ ‬ديسمبر‮»‬‭.‬