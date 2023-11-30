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محافظ الجنوبية يشيد بما حققته المرأة البحرينية من تقدم في كافة المجالات

11/30/2023 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬واللامحدود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬لتعزيز‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬سائلا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬سموها‭ ‬ويسدد‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الخير‭ ‬خطاها‭.‬

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