محافظ الجنوبية يشيد بما حققته المرأة البحرينية من تقدم في كافة المجالات

محافظ الجنوبية يشيد بما حققته المرأة البحرينية من تقدم في كافة المجالات
التاريخ
11/30/2023 7:11:29 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة يوم المرأة البحرينية، مشيداً بما حققته المرأة البحرينية من تقدم ونماء في كافة المجالات بفضل الدعم المتواصل واللامحدود من قبل قرينة العاهل المعظم لتعزيز تقدم المرأة البحرينية على جميع الأصعدة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموها ويسدد على طريق الخير خطاها.
MENAFN30112023000055011008ID1107518429
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.