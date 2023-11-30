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عطاءات المرأة البحرينية في المسيرة التنموية تجسد إخلاصها وولاءها للوطن

11/30/2023 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الميادين‭ ‬هي‭ ‬نتاج‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والحرص‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.‬


‬وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بدور‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وجهودها‭ ‬المباركة‭ ‬لتعزيز‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬وإبراز‭ ‬منجزاتها‭ ‬المتحققة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الميادين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يتولاه‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬وترجمتها‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬ونمائه‭.‬

ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بعطاءات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬الجليلة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬والتي‭ ‬تجسد‭ ‬إخلاصها‭ ‬وولاءها‭ ‬للوطن‭ ‬ودعم‭ ‬تقدمه،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬بعزيمتها‭ ‬وكفاءتها‭ ‬هو‭ ‬مدعاة‭ ‬للفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬ومصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للجميع،‭ ‬متمنياً‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬مواصلة‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬وتحقيق‭ ‬المنجزات‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭. ‬

ورفع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬


‬وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تحظى‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬تقدمها‭ ‬في‭ ‬سائر‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬محط‭ ‬فخرٍ‭ ‬واعتزاز‭ ‬ومصدر‭ ‬إلهامٍ‭ ‬لدى‭ ‬الجميع؛‭ ‬فهي‭ ‬شريكة‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار‭ ‬والرائدة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية،‭ ‬وجهودها‭ ‬المخلصة‭ ‬أثْرت‭ ‬مسيرة‭ ‬الوطن‭ ‬بالنجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭ ‬حتى‭ ‬أضحت‭ ‬نبراسًا‭ ‬للعطاء‭ ‬ونموذجًا‭ ‬مضيئًا‭ ‬في‭ ‬تفانيها‭ ‬وإبداعها‭ ‬وإنجازها‭.‬


‬وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬توليه‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬جلي‭ ‬بدعم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمها‭ ‬وتبوئها‭ ‬المناصب‭ ‬المختلفة‭ ‬باعتبارها‭ ‬شريكًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مراحل‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬منوهًا‭ ‬بمبادرات‭ ‬المجلس‭ ‬وبرامجه‭ ‬الساعية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬إسهامات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬مهنئًا‭ ‬سموه‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬ومتمنياً‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والتميّز‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية‭.‬

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