عطاءات المرأة البحرينية في المسيرة التنموية تجسد إخلاصها وولاءها للوطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية.
وأكد سموه أن المكانة الرفيعة والمتميزة التي تحظى بها المرأة البحرينية في كافة الميادين هي نتاج الدعم والاهتمام اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، منوهاً بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والحرص الدائم على تعزيز دور المرأة البحرينية وإسهاماتها في مسارات التنمية الشاملة.
وأشاد سموه بهذه المناسبة بدور قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وجهودها المباركة لتعزيز تقدم المرأة وإبراز منجزاتها المتحققة في كافة الميادين، منوهاً بالدور المحوري الذي يتولاه المجلس الأعلى للمرأة عبر تنفيذ الخطط والمبادرات وترجمتها إلى واقع يسهم في بناء الوطن ونمائه.
ونوه سموه بعطاءات المرأة البحرينية وإسهاماتها الجليلة في المسيرة التنموية الشاملة، والتي تجسد إخلاصها وولاءها للوطن ودعم تقدمه، مؤكداً أن كل ما تحقق بعزيمتها وكفاءتها هو مدعاة للفخر والاعتزاز ومصدر إلهام للجميع، متمنياً للمرأة البحرينية مواصلة التوفيق والسداد وتحقيق المنجزات ضمن فريق البحرين.
ورفع سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية.
وأكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن المرأة البحرينية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تحظى بالكثير من الدعم والرعاية التي عززت من تقدمها في سائر المجالات، مشيرًا إلى أن المرأة البحرينية محط فخرٍ واعتزاز ومصدر إلهامٍ لدى الجميع؛ فهي شريكة النماء والازدهار والرائدة في شتى مسارات التنمية، وجهودها المخلصة أثْرت مسيرة الوطن بالنجاحات والإنجازات في مختلف الميادين حتى أضحت نبراسًا للعطاء ونموذجًا مضيئًا في تفانيها وإبداعها وإنجازها.
وأشاد سموه بما توليه صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من اهتمامٍ جلي بدعم المرأة البحرينية ما أسهم في تعزيز تقدمها وتبوئها المناصب المختلفة باعتبارها شريكًا أساسيًا في كافة مراحل العمل الوطني، منوهًا بمبادرات المجلس وبرامجه الساعية إلى تعزيز إسهامات المرأة في مسيرة التنمية الشاملة، مهنئًا سموه المرأة البحرينية بهذه المناسبة، ومتمنياً لها دوام التوفيق والتميّز نحو تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية.
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