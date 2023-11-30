ردا على سؤال من الشورية إجلال بوبشيت.. وزير الداخلية:750.3 ألف مركبة مسجلة لدى المرور حتى نهاية أكتوبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كشف‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المركبات‭ ‬المسجلة‭ ‬لدى‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬بلغ‭ ‬750‭ ‬ألفا‭ ‬و341‭ ‬مركبة‭ ‬بأنواعها‭ ‬المختلفة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬ظاهرة‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬ليست‭ ‬حصرًا‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬سمة‭ ‬عالمية‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬عواصم‭ ‬العالم‭ ‬وبخاصة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬ونموًا‭ ‬اقتصاديًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬تنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬السيارات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬التنقل‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬الأخرى،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬لكثافة‭ ‬استخدام‭ ‬المركبات‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬بما‭ ‬يفوق‭ ‬طاقة‭ ‬الطرق‭ ‬الاستيعابية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأوقات‭ ‬وهي‭ ‬ما‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭.‬





جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬برلماني‭ ‬من‭ ‬إجلال‭ ‬عيسى‭ ‬بوبشيت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بشأن‭ ‬الأسباب‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬ظاهرة‭ ‬الازدحامات‭ ‬والاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬طرق‭ ‬وشوارع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬تعد‭ ‬وجهة‭ ‬ومركزًا‭ ‬عالميًا‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬والمصرفية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والسياحية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعلها‭ ‬تستقطب‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬والسياح‭. ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬أسباب‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬متعددة‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬فقد‭ ‬تكون‭ ‬بسبب‭ ‬حدث‭ ‬طارئ‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬أعاق‭ ‬تدفق‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬كالحوادث‭ ‬المرورية،‭ ‬أو‭ ‬لسوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬مثل‭ ‬هطول‭ ‬الامطار،‭ ‬أو‭ ‬لتمركز‭ ‬بعض‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬الخدمية‭ ‬داخل‭ ‬المدن‭ ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬واحدة،‭ ‬أو‭ ‬للزيادة‭ ‬المطردة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬المركبات،‭ ‬أو‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لبعض‭ ‬الطرق‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الازدحامات‭ ‬المروية‭ ‬أمام‭ ‬المدارس‭ ‬ترجع‭ ‬إلى‭ ‬عاملين‭ ‬رئيسيين‭ ‬هما‭: ‬عدم‭ ‬تناسب‭ ‬بعض‭ ‬الطرق‭ ‬أمام‭ ‬المدارس‭ ‬لحجم‭ ‬حركة‭ ‬المرور،‭ ‬والوقوف‭ ‬العشوائي‭ ‬لمركبات‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الطلبة‭ ‬مما‭ ‬يسبب‭ ‬إعاقة‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭. ‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬المرور‭ ‬يقوم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬يتصل‭ ‬نشاطها‭ ‬بحركة‭ ‬المرور‭ ‬أو‭ ‬بالطرق،‭ ‬وتعمل‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تعاونا‭ ‬وتنسيقا‭ ‬كاملا‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬خاصة‭ ‬وان‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬المرور،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬

وعن‭ ‬مدى‭ ‬وجود‭ ‬توجه‭ ‬لمضاعفة‭ ‬الدوريات‭ ‬المرورية‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الذروة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الممارسات‭ ‬المخالفة،‭ ‬كإيقاف‭ ‬السيارات‭ ‬العشوائي‭ ‬والسير‭ ‬عكس‭ ‬الاتجاه‭ ‬كأسباب‭ ‬جوهرية‭ ‬للازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬أمام‭ ‬المدارس،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تبذل‭ ‬جهودًا‭ ‬كبيرة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬ربوع‭ ‬المملكة،‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬ذلك‭ ‬تحقيق‭ ‬السلامة‭ ‬المروية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬الوزارة‭ ‬تباشر‭ ‬دورها‭ ‬التوعوي‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬عند‭ ‬المدارس‭ ‬للالتزام‭ ‬بقواعد‭ ‬المرور،‭ ‬كما‭ ‬تتخذ‭ ‬إجراءاتها‭ ‬لإنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬الفئات‭ ‬المخالفة‭ ‬للقواعد‭ ‬المرورية‭ ‬عند‭ ‬المدارس،‭ ‬وتقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بنشر‭ ‬وتوزيع‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬أو‭ ‬المديريات‭ ‬الأمنية‭ ‬للمحافظات‭ ‬أو‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المدارس،‭ ‬بهدف‭ ‬تأمين‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬وانسياب‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬ومنع‭ ‬المخالفات‭ ‬المرورية‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬الوزارات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وتطبيقها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الأمني،‭ ‬وتطويعها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬أهدافها‭ ‬الأمنية‭ ‬والمرورية‭ ‬سواء،‭ ‬وفي‭ ‬رصد‭ ‬ومتابعة‭ ‬المخالفات‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بأحدث‭ ‬الأنظمة‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رصد‭ ‬المخالفات‭ ‬المرورية‭ ‬ومراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية،‭ ‬حتى‭ ‬يتواكب‭ ‬التطور‭ ‬الأمني‭ ‬المروري‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬لتحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬والفاعلية‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الأداء‭ ‬المروري،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬مدها‭ ‬بالقوة‭ ‬البشرية‭ ‬اللازمة‭ ‬لمباشرة‭ ‬اختصاصها‭ ‬المنوط‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬وإنفاذ‭ ‬القانون،‭ ‬سواء‭ ‬أمام‭ ‬المدارس‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬والشوارع‭ ‬والطرقات‭ ‬بحسب‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأمنية‭ ‬المرورية،‭ ‬ويتم‭ ‬إعدادهم‭ ‬وتدريبهم‭ ‬للقيام‭ ‬بواجبها‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬المروري‭ ‬وفرض‭ ‬القانون‭ ‬وصون‭ ‬منجزات‭ ‬الوطن‭ ‬وفق‭ ‬القوانين‭ ‬المرعية‭ ‬والمبادئ‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬الدستور‭ ‬وميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬مرتكزات‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وعن‭ ‬مدى‭ ‬قيام‭ ‬الوزارة‭ ‬بدراسة‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية،‭ ‬أوضح‭ ‬الوزير‭ ‬ان‭ ‬مسؤولية‭ ‬معالجة‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬تتولاها‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬مختلفة‭ ‬لتعدد‭ ‬جوانبها،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭ ‬قد‭ ‬أناط‭ ‬بمجلس‭ ‬المرور‭ - ‬وهو‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالشأن‭ ‬المروري‭ - ‬مهمة‭ ‬وضع‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬لإنشاء‭ ‬وتوسعة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الطرق‭ ‬وحركة‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬المرور‭ ‬قد‭ ‬اضطلع‭ ‬بمهامه‭ ‬فناقش‭ ‬ظاهرة‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اجتماعاته‭ ‬الدورية‭ ‬وبحث‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬والسياسات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬انسياب‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬يلي‭: ‬مناقشة‭ ‬الدراسة‭ ‬الخاصة‭ ‬بمشروع‭ ‬النموذج‭ ‬المتكامل‭ ‬للتنقل‭ ‬واستعمالات‭ ‬الأراضي‭ ‬المرتبط‭ ‬باستعمالات‭ ‬الأراضي‭ ‬والبيانات‭ ‬السكانية‭ ‬وشبكات‭ ‬الطرق‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬التخطيطية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتطبيق‭ ‬سياسة‭ ‬نقل‭ ‬آمنة،‭ ‬وإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للمشكلات‭ ‬المرورية،‭ ‬وبناء‭ ‬التوقعات‭ ‬المرورية‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2055‭. ‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الدراسة‭ ‬المعدة‭ ‬بشأن‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬والإجراءات‭ ‬الواجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬لتخفيف‭ ‬تلك‭ ‬الازدحامات‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عنها،‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬محاور‭ ‬أساسية‭ ‬هي‭: ‬السياسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬التخطيط‭ ‬المتكامل‭ ‬لاستخدامات‭ ‬الأراضي‭ ‬والنقل،‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬نقل‭ ‬عام‭ ‬موثوقة‭ ‬وسريعة،‭ ‬توسعة‭ ‬وتطوير‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬العامة،‭ ‬سياسات‭ ‬مرورية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وتخطيطية،‭ ‬التحكم‭ ‬المروري‭ ‬والبيئي‭ ‬وأنظمة‭ ‬النقل‭ ‬الذكية‭. ‬

وكذلك‭ ‬تمت‭ ‬متابعة‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬لشبكة‭ ‬الطرق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬انسياب‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية،‭ ‬واستعراض‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لقطاع‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬توفير‭ ‬منظومة‭ ‬نقل‭ ‬متكاملة‭ ‬ومستدامة‭ ‬تخدم‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الرفاهية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وحل‭ ‬مشكلة‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬الحلول‭ ‬والسياسات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بحل‭ ‬مشكلة‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬يتطلب‭ ‬تضافر‭ ‬وتوحيد‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬ووضع‭ ‬بعض‭ ‬الحلول‭ ‬المقترحة‭ ‬للدراسة‭ ‬المتأنية‭ ‬والوقت‭ ‬الكافي‭ ‬لتنفيذها،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬ولحين‭ ‬تنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬الحلول‭ ‬المقترحة،‭ ‬يسعى‭ ‬مجلس‭ ‬المرور‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حلول‭ ‬سريعة‭ ‬وآنية‭ ‬لتخفيف‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية،‭ ‬مثل‭ ‬تعديل‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭ ‬لمنع‭ ‬مرور‭ ‬الشاحنات،‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬العاجلة‭ ‬لوضع‭ ‬حلول‭ ‬عاجلة‭ ‬لزيادة‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية،‭ ‬تطوير‭ ‬تقاطع‭ ‬شارع‭ ‬الاستقلال‭ / ‬شارع‭ ‬المحزورة‭ - ‬الرفاع‭ ‬مجمع‭ ‬939،‭ ‬وشارع‭ ‬41‭ ‬مجمع‭ ‬840‭ ‬و‭ ‬841‭ - ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وتقاطع‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬أحمد‭ ‬الصباح‭ ‬وشارع‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬مجمع‭ ‬611‭ - ‬سترة،‭ ‬وتوسعة‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ - ‬المرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬إنشاء‭ ‬منفذ‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬إلى‭ ‬مطاحن‭ ‬الدقيق‭. ‬وتوسعة‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‮»‬‭. ‬

وبخصوص‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لطرق‭ ‬وشوارع‭ ‬المملكة‭ ‬ومدى‭ ‬تحملها‭ ‬لهذا‭ ‬الكم‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة،‭ ‬أوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لتخطيط‭ ‬وتصميم‭ ‬وإنشاء‭ ‬الطرق،‭ ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬معدلات‭ ‬متسارعة‭ ‬ومتتابعة‭ ‬في‭ ‬إنشاءات‭ ‬الطرق‭ ‬أو‭ ‬تطويرها،‭ ‬وتخصيص‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لها‭ ‬سعيًا‭ ‬لمواكبة‭ ‬التنمية‭ ‬العمرانية‭ ‬والحضرية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬استيعاب‭ ‬الطرق‭ ‬لكم‭ ‬المركبات‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬ومسافة‭ ‬وتصميم‭ ‬كل‭ ‬طريق،‭ ‬وهل‭ ‬هو‭ ‬طريق‭ ‬رئيسي‭ ‬أم‭ ‬فرعي،‭ ‬ومستويات‭ ‬التقاطعات‭ ‬عليه‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬الواحد‭ ‬أو‭ ‬المتعددة،‭ ‬وطريقة‭ ‬تنظيمها‭ ‬بواسطة‭ ‬الإشارات‭ ‬الضوئية‭ ‬أو‭ ‬نظام‭ ‬الأولوية‭ (‬الدوارات‭)‬،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مقاييس‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬المتسارع‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬تقوم‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ - ‬بمتابعة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬المرور‭ - ‬بمراقبة‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬ومدى‭ ‬احتياج‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬للتطوير‭ ‬والتوسعة‭ ‬لتؤدي‭ ‬وظيفتها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬واستيعاب‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭.‬