الإعلام الحكومي بغزة يدعو لإقامة مستشفيات ميدانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف المجتمع الدولي لإقامة مستشفيات ميدانية تستوعب الجرحى والمرضى في القطاع، والقيام بما ينبغي لحماية المستشفيات من استهداف الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف معروف في مؤتمر صحفي، أن القطاع يحتاج إلى ألف شاحنة من المساعدات ومليون لتر من الوقود يوميا.



وناشد الدول العربية والإسلامية لاستيعاب أعداد من الجرحى ونقلها لتلقي العلاج خارج القطاع.

