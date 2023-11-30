البريد يسلم برواز أول إصدار لطابع مدرسة سعود القاضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سلم البريد الأردني برواز أول طابع تذكاري لمدرسة سعود القاضي الواقعة في محافظة المفرق بمنطقة حوشة، وذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود للعين نايف القاضي.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الخميس، يعبر البرواز عن النهضة التربوية التي شهدتها الدولة منذ التأسيس وقيمة الطوابع في حفظ الذاكرة التاريخية والوطنية.
وأكد العين القاضي والوفد المرافق أهمية الدور الذي تقوم به شركة البريد الأردني على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين.
MENAFN30112023000208011052ID1107518049
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.