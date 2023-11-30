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1752 حدثًا دخلوا دور تربية وتأهيل الأحداث منذ بداية العام

11/30/2023 3:13:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ عدد الأحداث الداخلين إلى دور تربية وتأهيل الأحداث منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي 1752 حدثاً.


كما بلغ عدد الأحداث الخارجين من دور تربية وتأهيل الأحداث منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، 1780 حدثاً.


وقالت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، إن المؤسسات الإيوائية التابعة لها تقدم خدمات الإيواء لجميع الموقوفين والمحكومين في مختلف القضايا التي تخص الأحداث والمحولة من قبل القضاء، مشددة على أن دور تربية تأهيل الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون (موقوفين ومحكومين) تُعنى بتوفير البيئة السليمة للأحداث.


وذكرت الوزارة، أن دور تربية وتأهيل الأحداث تصنف حسب الفئة المستهدفة والجنس، مبينة أنها تقدم للمنتفعين من دور تربية وتأهيل الأحداث خدمات التأهيل المتكاملة الإيوائية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية والأكاديمية والتربوية والقانونية والمتابعة الصحية وخدمات الإرشاد الفردي والجمعي والأسري، وتوفير المأكل والمشرب والملبس والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات تعديل السلوك؛ لإعادة تأهيليهم وإدماجهم في المجتمع، وعقد الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لتقديم كافة الخدمات.


كما توفر الوزارة، برامج التدريب المهني للمنتفعين من دور تربية وتأهيل الأحداث والتي تم تنفيذها داخل الدور للفئة العمرية (12-18) فهي تشمل مشاغل الحدادة والنجارة والحقائب والجلود وصيانة الأجهزة الخلوية والكوافير الرجالي وصناعة الحلويات والزراعة بالبيوت البلاستيكية، بالإضافة للتأهيل الأكاديمي حيث توفر لهم التعليم النظامي وغير النظامي ومحو الأمية ومهارات الحاسوب وثقافة المتسربين، ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.


وفي جانب المساعدة القانونية والاستشارات والتمثيل القانوني، قالت الوزارة انه يتم بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، أما فيما يتعلق بالمتابعة الصحية فهناك محاضرات توعوية وخدمات صحية أولية والتحويل للمستشفيات القريبة للحالات التي تتطلب ذلك بناء على التقييم الصحي الذي يتم من خلال العيادة داخل الدار .

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