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السفير الفلسطيني في القاهرة: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو أبشع من نكبة 48

11/30/2023 3:13:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد سفير دولة فلسطين في القاهرة دياب اللوح، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو أبشع من نكبة 48؛ فقطاع غزة أضحى منطقة منكوبة بالمعايير الدولية والإنسانية، ويعيش أفظع كارثة إنسانية.


جاء ذلك خلال مشاركة سفارة دولة فلسطين بالقاهرة في ندوة حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.


وطالب السفير الفلسطيني المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته كافة، وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية والأخلاقية لوقف الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية الممنهجة التدميرية الدموية على الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل ومستدام.


كما طالب، بفتح ممرات إنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه وعصاباتهم المسلحة ومنظماتهم الإرهابية.

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