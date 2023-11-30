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فيديو - معاريف: اعتراض صواريخ في مستوطنة بغلاف غزة

11/30/2023 3:13:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن نظام القبة الحديدية نفذ عملية اعتراض صاروخية فوق مستوطنة نتيفوت في غلاف غزة.


بدورها أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية نفذت عملية اعتراض فوق مستوطنة نتيفوت، وأن الجيش يحقق في الحادثة.


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