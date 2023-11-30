فيديو - معاريف: اعتراض صواريخ في مستوطنة بغلاف غزة
التاريخ
11/30/2023 3:13:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن نظام القبة الحديدية نفذ عملية اعتراض صاروخية فوق مستوطنة نتيفوت في غلاف غزة.
بدورها أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية نفذت عملية اعتراض فوق مستوطنة نتيفوت، وأن الجيش يحقق في الحادثة.
MENAFN30112023000208011052ID1107518045
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.