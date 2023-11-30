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بلدية كفرنجة والعمل الدولية توقعان اتفاقية مشروع العمالة المكثفة

11/30/2023 3:13:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت بلدية كفرنجة الجديدة ومنظمة العمل الدولية اليوم الخميس اتفاقية خاصة بمشروع العمالة المكثفة ضمن المرحلة السادسة بتمويل من بنك التنمية الألماني.


ووقع الاتفاقية عن البلدية، رئيسها المحامي الدكتور فوزات فريحات، وعن المنظمة المدير الفني للمشروع أنس البخيت.


وقال فريحات، إن هذا المشروع كانت تقدمت به البلدية وسينفذ بإشراف وزارة الإدارة المحلية، حيث نافست البلدية للحصول على المنحة التي تقدر بنحو 300 ألف دينار لتمويل بعض أعمال البنية التحتية في متنزه بلدية كفرنجة وبعض مناطق لواء كفرنجة، والذي يسهم بتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة خلال مراحل التنفيذ.


وأكد فريحات، حرص البلدية على تعزيز التشاركية مع مختلف الجهات والمؤسسات والمنظمات من أجل إفادة أبناء المجتمع المحلي، خاصة الشباب والمتعطلين عن العمل، وتوفير المشاريع التي تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مثمناً جهود فريق عمل منظمة العمل الدولية، وبنك التنمية الألماني في دعم العمل البلدي، وتمويل المشاريع التنموية .


بدوره، قال البخيت، إن المشروع يهدف إلى زيادة الدخل قصير الأجل وتحسين الظروف المعيشية للعمال في المناطق الأقل حظاً، كما أنه يزود الشباب الأردني والسوري بالمهارات التي تساعدهم على تأمين فرص عمل متوسطة وطويلة الأجل .


وأشاد ممثلو منظمة العمل الدولية بالجهود والإنجازات التي بذلتها البلدية للحصول على هذه المنحة وتطوير المشاريع الخدمية والتنموية لأهالي لواء كفرنجة.

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