فيديو - أسير صهيوني لدى كتائب القسام يوجه رسالة لنتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام رسالة الأسير الصهيوني يردن بيباس الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل إلى رئيس حكومة الاحتلال.
وقال بيباس عبر المقطع " بنيامين نتنياهو أرجو أن توافق على إعادة جثامين عائلتي إلى إسرائيل لدفنهم هناك .. أرجو ذلك".
وكانت صحيفة هآرتس قالت إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن تفرج عن أسرى فلسطينيين أحياء مقابل تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جثامين إسرائيليين.
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