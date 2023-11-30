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فيديو - أسير صهيوني لدى كتائب القسام يوجه رسالة لنتنياهو

11/30/2023 3:13:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام رسالة الأسير الصهيوني يردن بيباس الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل إلى رئيس حكومة الاحتلال.

وقال بيباس عبر المقطع " بنيامين نتنياهو أرجو أن توافق على إعادة جثامين عائلتي إلى إسرائيل لدفنهم هناك .. أرجو ذلك".

وكانت صحيفة هآرتس قالت إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن تفرج عن أسرى فلسطينيين أحياء مقابل تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جثامين إسرائيليين.


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