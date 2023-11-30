أطباء بلا حدود تثمن دور الأردن بتقديم المساعدات العلاجية والطبية للغزيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ثمن الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود الدكتور كريستوس كريستو الجهود التي يبذلها الأردن في دعم سكان قطاع غزة وذلك بتقديم الخدمات العلاجية والطبية من خلال المستشفى العسكري الميداني، مشيراً أن القطاع بحاجة إلى كم هائل من الدعم الطبي لا سيما في مواجهة الأمراض المزمنة، ومنها السكري والسرطان وإجراء العمليات الجراحية للمصابين.



وقال الدكتور كريستو، في مؤتمر صحفي عقده في عمان مساء اليوم الخميس، إن الوضع في غزة كارثي، حيث أتت الحرب في غزة على القطاع الطبي بأكمله والذي شارف على الانهيار، والمستشفيات لا تعمل، ما ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض، مؤكداً أنه لا مبرر للعنف وحرمان الناس من احتياجاتهم الأساسية في الغذاء والدواء والوقود، وهي مبادئ أساسية تضمنها القانون الدولي الإنساني.



وقال رئيس المنظمة، إنه ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي وإسرائيل تقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتفرض حصاراً كاملاً وتعيق دخول المساعدات بجميع أشكالها إلى قطاع غزة، مشيراً إلى صعوبة حركة المنظمة داخل القطاع بسبب عدم توفر الأمان لكوادرها جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.



وأشار إلى أنه وبسبب العدوان الإسرائيلي على غزة ، فقد خرج 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة، واستهداف 56 سيارة إسعاف واستهداف طواقم طبية وإنسانية .



ويضم المستشفى الميداني الأردني في جنوب قطاع غزة والذي جاء استمراراً لدعم الأردن المستمر لصمود الأشقاء في فلسطين، أقسام الطوارئ، الباطنية العامة، العناية الحثيثة ICU، الرجال، النساء، الخداج بسعة 41 حاضنة، النسائية والتوليد، إضافة الى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، و 41 سريراً وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.



ويشار إلى أن المملكة استضافت في وقت سابق، اجتماعاً تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وعدد من ممثلي دول عربية وأجنبية.



ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين نصفهم أطفال ونساء، فضلا عن التسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ.