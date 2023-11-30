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أكسيوس: إسرائيل أبلغت بلينكن أن حربها على غزة ستطول

11/30/2023 3:13:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن العملية العسكرية في غزة قد تستغرق أكثر من بضعة أسابيع.


وشارك بلينكن اليوم الخميس في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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