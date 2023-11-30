وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل القتال بغزة مهما كلف الأمر

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل القتال بغزة مهما كلف الأمر
التاريخ
11/30/2023 3:13:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن جيشه يخوض حربا عادلة ولن تتوقف حتى نستعيد المحتجزين وندمر حركة حماس.
وأضاف غالانت أن إسرائيل ستواصل القتال مهما كلف الأمر، مؤكدا أن العملية العسكرية في غزة قد تستغرق أشهرا وليس أسابيع.
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