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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل القتال بغزة مهما كلف الأمر

11/30/2023 3:13:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن جيشه يخوض حربا عادلة ولن تتوقف حتى نستعيد المحتجزين وندمر حركة حماس.


وأضاف غالانت أن إسرائيل ستواصل القتال مهما كلف الأمر، مؤكدا أن العملية العسكرية في غزة قد تستغرق أشهرا وليس أسابيع.


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