أسماء الدفعة السابعة من المعتقلين الذين سيفرج عنهم اليوم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله 30-11-2023 وفا- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أسماء قائمة الدفعة السابعة من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم الخميس، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية".

وضمت القائمة، وفق البيان، 8 معتقلات و22 طفلا، وبذلك يكون المجموع الكلي لليوم 30 معتقلا ومعتقلة، حيث سيكون استقبالهم في الساحة المقابلة لبلدية رام الله.

والأسماء هي:

- سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش- بيت لحم

- عبد الكريم فرسان سلطان ابو مصطفى- نابلس

- يونس مجدي إسماعيل حوامدة- الخليل

- إدريس احمد عبد الرحمن عبد- رام الله

- قصي عوض محمود مصري- رام الله

- محمود إبراهيم محمود متولي- قلقيلية

- عبد الله حسن إسماعيل اولاد حمدان- الخليل

- عبد الله اياد باجس البو- الخليل

- يوسف حسين محمد حامد- رام الله

- محمود رائد محمد اخليل- الخليل

- أسامة ماهر محمد قبها- جنين

- أحمد فضل خضر عجلوني- القدس

- محمد بهاء عبد الرحمن عياش- رام الله

- رائد يوسف محمد إدريس صرصور- الخليل

- أحمد محمد أحمد مرزوق- القدس

- محمود إبراهيم محمود شلودي- القدس

- أبيّ يوسف عبد الحميد أبو مارية- بيت لحم

- محمود حسن أحمد قطناني- قلقيلية

- علي كريم كامل العساكر- بيت لحم

- مهران عمار إبراهيم حميدان- القدس

- قسام محمد عبد المجيد حامد- رام الله

- عز الدين عبد المجيد أحمد حامد- رام الله

- أهداب محمد علي حوراني- من داخل أراضي الـ1948

- صابرين علي قائد عطاونة - من داخل أراضي الـ1948

- هديل باسم علي محاميد- من داخل أراضي الـ1948

- شهد حمد مصطفى سويطات- من داخل أراضي الـ1948

- أسيل حسين محمود سويطات- من داخل أراضي الـ1948

- أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم- من داخل أراضي الـ1948

- آيات سعيد قاسم عثامنة- من داخل أراضي الـ1948

- رنا محمد حسين سويلات- من داخل أراضي الـ1948

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