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مستعمر مسلح بسكين يحاول اقتحام المسجد الأقصى

11/30/2023 3:12:50 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/حاول مستعمر اقتحام المسجد الأقصى المبارك وهو مسلح بسكين، مساء اليوم الخميس، وقد تمكن حراس المسجد من كشفه ومنعه.

وقال بيان مقتضب صدر عن الأوقاف الإسلامية، إن حراس المسجد الأقصى أمسكوا مستعمرا في لباس مدني يحمل سكينا بعد الاشتباه به أثناء دخوله من باب القطانين، ومنعوه من الدخول.

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