مستعمر مسلح بسكين يحاول اقتحام المسجد الأقصى

مستعمر مسلح بسكين يحاول اقتحام المسجد الأقصى
التاريخ
11/30/2023 3:12:50 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/حاول مستعمر اقتحام المسجد الأقصى المبارك وهو مسلح بسكين، مساء اليوم الخميس، وقد تمكن حراس المسجد من كشفه ومنعه.
وقال بيان مقتضب صدر عن الأوقاف الإسلامية، إن حراس المسجد الأقصى أمسكوا مستعمرا في لباس مدني يحمل سكينا بعد الاشتباه به أثناء دخوله من باب القطانين، ومنعوه من الدخول.
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