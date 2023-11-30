الاحتلال يخلي عائلة من منزلها قسرا ويحوله إلى ثكنة عسكرية جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عائلة فلسطينية من منزلها قسرا، وحولته إلى ثكنة عسكرية في قرية كرمة، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كرمة، وداهمت منزل المواطن عز الدين العواودة، وأخلته قسرا وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وقال المواطن العواودة ، إن قوات الاحتلال استولت على منزله المكون من ثلاثة طوابق، أثناء وجوده وعائلته في أعمالهم، ورفعت عليه علم دولة الاحتلال وحولته إلى ثكنة عسكرية، وعند وصوله إلى المنزل أبلغته بإخلاء المنزل، ومنعته وعائلته المكونة من ثمانية أفراد من الدخول إليه، ما دفعه للجوء لمنزل أحد أقاربه في بلدة دورا المجاورة.