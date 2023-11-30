أعلن مدير عام المركز الفيدرالي الروسي للدماغ والتكنولوجيا العصبية فسيفولد بيلؤوسوف، عن ابتكار دواء لعلاج إصابات النخاع الشوكي، يعتمد على الخلايا الجذعية، ويساعد على إعادة التأهيل، واستعادة وظيفة المشي، وفق «تاس».

وأشار بيلؤوسوف إلى أن الدواء ابتكر على أساس الخلايا الجذعية، ما يساعد في القضاء على التأثير الالتهابي في مكان الإصابة، أو تقليله بشكل كبير. ولقد وجد العلماء أن الجمع بين التعديل العصبي والدواء الجديد، يزيد بشكل كبير من فعالية استعادة وظيفة المشي.

ووفقاً له، لا توجد حالياً مثل هذه الأدوية التسلسلية التي أساسها الخلايا الجذعية، ولكن هناك العديد من الأدوية المماثلة في مرحلة التجارب السريرية. ومن الممكن طرح الدواء الروسي في الأسواق في مطلع عام 2025.





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