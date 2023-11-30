ابتكار دواء لعلاج إصابات النخاع الشوكي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مدير عام المركز الفيدرالي الروسي للدماغ والتكنولوجيا العصبية فسيفولد بيلؤوسوف، عن ابتكار دواء لعلاج إصابات النخاع الشوكي، يعتمد على الخلايا الجذعية، ويساعد على إعادة التأهيل، واستعادة وظيفة المشي، وفق «تاس».
وأشار بيلؤوسوف إلى أن الدواء ابتكر على أساس الخلايا الجذعية، ما يساعد في القضاء على التأثير الالتهابي في مكان الإصابة، أو تقليله بشكل كبير. ولقد وجد العلماء أن الجمع بين التعديل العصبي والدواء الجديد، يزيد بشكل كبير من فعالية استعادة وظيفة المشي.
ووفقاً له، لا توجد حالياً مثل هذه الأدوية التسلسلية التي أساسها الخلايا الجذعية، ولكن هناك العديد من الأدوية المماثلة في مرحلة التجارب السريرية. ومن الممكن طرح الدواء الروسي في الأسواق في مطلع عام 2025.
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