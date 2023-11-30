الجلوس يضر بصحة النساء

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كونمينغ في الصين حول صحة المرأة أن النساء اللائي يقضين أكثر من ست ساعات يومياً جالسات يتضاعف لديهن خطر الإصابة بالأورام الليفية الرحمية، وفق «نيويورك بوست».

وكلما زاد وقت الجلوس زاد خطر الإصابة بالأورام الليفية الرحمية، وفقاً للدراسة التي وجدت أن الجلوس لمدة ست ساعات أو أكثر يومياً ارتبط بمضاعفة الخطر مقارنة بالنساء اللاتي يجلسن أقل من ساعتين يومياً.

وأحد التفسيرات المحتملة هو أن نمط الحياة المستقر يرتبط بالسمنة، وهو عامل خطر معروف للأورام الليفية. ويشير مؤلفو الدراسة أيضاً إلى وجود علاقة معروفة بين السلوك المستقر والالتهاب المزمن ونقص فيتامين د، وهو ما قد يفسر أيضاً زيادة خطر الإصابة بالأورام الليفية.

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