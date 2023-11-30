الجنين يتأثر بلغة أمه

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجد علماء أدلة تشير إلى أن النمو العصبي للأطفال الذين لا يزالون في الرحم، يتأثر باللغة التي يسمعون أمهاتهم يتحدثن بها أثناء أشهر الحمل، وفق «ميديكال إكسبريس».
وفي ورقتهم البحثية المنشورة في مجلة «ساينس أدفانس»، لاحظ علماء الأعصاب في جامعة بادوا في إيطاليا، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث العلمية وجامعة باريس سيتي، تغيرات محددة في أنماط الدماغ لدى الأطفال حديثي الولادة عندما تعرضوا للكلام، ما يشير إلى أن أدمغتهم متناغمة بالفعل مع لغة أمهاتهم، ومع الإيقاعات الأساسية للحديث.
ويشير العلماء إلى أن دماغ الطفل يتأثر بطريقة فريدة من خلال التعرض للغة فريدة أثناء وجوده في الرحم.
وكتب الفريق في الورقة البحثية: «توفر هذه النتائج الدليل الأكثر إقناعاً حتى الآن، على أن الخبرة اللغوية تشكل بالفعل التنظيم الوظيفي لدماغ الطفل، حتى قبل الولادة».
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