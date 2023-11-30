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الجنين يتأثر بلغة أمه

11/30/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجد علماء أدلة تشير إلى أن النمو العصبي للأطفال الذين لا يزالون في الرحم، يتأثر باللغة التي يسمعون أمهاتهم يتحدثن بها أثناء أشهر الحمل، وفق «ميديكال إكسبريس».

وفي ورقتهم البحثية المنشورة في مجلة «ساينس أدفانس»، لاحظ علماء الأعصاب في جامعة بادوا في إيطاليا، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث العلمية وجامعة باريس سيتي، تغيرات محددة في أنماط الدماغ لدى الأطفال حديثي الولادة عندما تعرضوا للكلام، ما يشير إلى أن أدمغتهم متناغمة بالفعل مع لغة أمهاتهم، ومع الإيقاعات الأساسية للحديث.

ويشير العلماء إلى أن دماغ الطفل يتأثر بطريقة فريدة من خلال التعرض للغة فريدة أثناء وجوده في الرحم.

وكتب الفريق في الورقة البحثية: «توفر هذه النتائج الدليل الأكثر إقناعاً حتى الآن، على أن الخبرة اللغوية تشكل بالفعل التنظيم الوظيفي لدماغ الطفل، حتى قبل الولادة».


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