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بكتيريا في الزبادي تخفف القلق

11/30/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجد باحثون في كلية الطب بجامعة فيرجينيا، أن بكتيريا «اللاكتوباكيللوس»، وهي بكتيريا موجودة في الزبادي، وكذلك الأطعمة المخمرة، يمكن أن تساعد الجسم على إدارة التوتر، وقد تساعد في منع الاكتئاب والقلق، وفق «سكاي نيوز عربية».

في حين أن النتائج لا تظهر بالضرورة أن تناول الزبادي يمكن أن يساعد الناس على إدارة القلق، أو التغلب على الاكتئاب بشكل نهائي، إلا أنها تشير إلى أن البكتيريا الموجودة في هذا العنصر الأساسي في وجبة الإفطار، يمكن استخدامها كأداة لإدارة الصحة العقلية في المستقبل.

وقال فريق الباحثين، إن وجود خلل في تعداد الكائنات الحية الدقيقة في جسم الإنسان، سواء بسبب المرض أو سوء التغذية أو لأسباب أخرى، تسهم في العديد من الأمراض، وحتى تساعد في انتشار السرطان.


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