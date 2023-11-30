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دواء للسكري يقلل أمراض القلب

11/30/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في المركز الوطني للدماغ والقلب والأوعية الدموية الياباني أن دواء داباغليفلوزين بجرعة 5 مليغرامات يومياً قادر على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بقصور القلب المزمن وداء السكري من النوع 2.

وأجريت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة «إي كلينكال ميديسن» التابعة لـ«ذا لانسيت» العلمية المرموقة، على أكثر من 4 آلاف مريض يعانون من قصور القلب المزمن وداء السكري من النوع 2، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين: مجموعة تلقت دواء داباغليفلوزين بجرعة 5 ملغ يومياً، والمجموعة الأخرى تلقت دواءً وهمياً.

وبعد مرور عامين من الدراسة، وجد الباحثون أن مجموعة داباغليفلوزين شهدت انخفاضاً بنسبة 39% في خطر الإصابة بأحداث قلبية وعائية خطيرة، مقارنة بالمجموعة التي تلقت الدواء الوهمي، وهو ما يشير إلى أن داباغليفلوزين قد يكون علاجاً فعالاً لتقليل خطر الأحداث القلبية الوعائية لدى الأشخاص المصابين بقصور القلب المزمن وداء السكري من النوع 2.

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