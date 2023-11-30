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العمل ليلاً بريء من الأمراض القلبية

11/30/2023 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرى باحثون في جامعة آرهوس في الدنمارك، دراسة شملت أكثر من 250,000 شخص يعملون في نوبات ليلية.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، أنَّ الأشخاص الذين يعملون ما يصل إلى أسبوع واحد من النوبات الليلية في الشهر، لا يزيد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، مقارنة بالأشخاص الذين لا يعملون في نوبات ليلية.

ومع ذلك، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعملون في نوبات ليلية لأكثر من أسبوع واحد في الشهر، لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب التاجية.

ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن العمل في نوبات ليلية، يمكن أن يعطل إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، ما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.


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