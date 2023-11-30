ليون الفرنسي ينفصل عن المدرب جروسو لسوء النتائج



أعلن أولمبيك ليون متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس انفصاله عن المدرب فابيو جروسو لسوء النتائج.

وخسر جروسو مباراته الأخيرة في الدوري 2-صفر أمام ضيفه ليل ليظل ليون في المركز الأخير وله سبع نقاط بعد 12 مباراة مبتعدا عن منطقة الأمان بفارق خمس نقاط.

وسيحل بيير ساج مدرب فريق الشباب محل المدرب الإيطالي البالغ عمره 46 عاما.

وقال النادي في بيان "يود أولمبيك ليون أن يشكر فابيو جروسو ومساعديه على تفانيهم واحترافيتهم منذ توليهم تدريب الفريق".

وتولى جروسو لاعب إيطاليا السابق، الذي لعب مع ليون بين عامي 2007 و2009، المسؤولية في سبتمبر الماضي بدلا من لوران بلان.

وحقق ليون فوزه الأول في الدوري هذا الموسم تحت قيادة جروسو وكان على حساب ستاد رين في وقت سابق من هذا الشهر لكنه لم يتمكن من مساعدة الفريق على الابتعاد عن قاع الترتيب.

ويحل ليون ضيفا على لانس بعد غد السبت.

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