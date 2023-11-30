توقيع اتفاقية الترشيح المشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 بين المغرب والبرتغال وإسبانيا

وقعت كل من الجامعة المغربية لكرة القدم والاتحادين الإسباني والبرتغالي للعبة،

اتّفاقية الترشيح المشترك لإستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وذكرت الجامعة المغربية (الاتحاد المغربي لكرة القدم)، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن هذه الاتفاقية تحدد التوجهات الخاصة بالجوانب التقنية لاستضافة نهائيات كأس العالم، خصوصا أنها بمثابة التزام من قبل الاتحادات الكروية الثلاثة باحترام الضوابط والإطار العام لملف الترشيح.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الاتحادات الثلاثة جنبا إلى جنب لتقديم ملف ترشيح لنسخة فريدة من نوعها، تعتمد على رؤية مشتركة تعزز الإرث التاريخي لنهائيات كأس العالم، وتطور كرة القدم على المستوى الدولي، ومدى تأثيرها على العالم بأسره، كما عبرت عن ذلك الاتحادات الكروية الثلاثة خلال توقيع خطاب النوايا الشهر الماضي.

وستخلد دورة كأس العالم 2030 الذكرى المئوية لتنظيم أول نسخة من هذه المنافسات العالمية، حيث سيتم بذل جهود حثيثة لضمان نجاح هذه التظاهرة العالمية ونموذجا للمئوية المقبلة.

وقال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية: "كرة القدم بالمغرب تشهد تطورا غير مسبوق، من القاعدة وصولا إلى المنتخبات الوطنية".

وأضاف "بفضل تضافر جهود كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، ستكون نسخة 2030 من نهائيات كأس العالم، المرحلة المقبلة لمواصلة هذا التطور.. معا سنصنع التاريخ لأول نسخة عابرة للقارات، وثاني دولة في أفريقيا تستضيف هذه البطولة العالمية".

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المغربي عن فيرناندو جوميز، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قوله

أن توقيع اتفاقية الترشح الثلاثي لحظة تاريخية للاتحادات الكروية الثلاثة، ولكرة القدم في البلدان الثلاثة، مردفا: "نحتفي اليوم بكل من ساهم في إنجاح هذا الترشيح الثلاثي، وسنعمل ابتداء من الغد في التحضير لنسخة ومخطط عمل سيبهر مشجعي كرة القدم في أنحاء العالم".

وأعرب بيدرو روشا، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن امتنانه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للثقة التي منحها بإسناد تنظيم كأس العالم 2030 للملف المشترك بين المغرب؛ البرتغال وإسبانيا، مبرزا انخراطه التام لإنجاح هذا التنظيم خلال الأشهر المقبلة".





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