المغربي بنعطية مستشاراً فنياً لنادي مارسيليا الفرنسي



أعلن نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، يوم الخميس، أن الدولي المغربي ومدافع يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق مهدي بنعطية، عين مستشارا فنيا للنادي الذي استهل فيه مسيرته كلاعب.

ويحل بنعطية (36 عاما) الذي خاض أول تجاربه الاحترافية في أوروبا من بوابة مارسيليا (2006-2008)، مكان الإسباني خافيير ريبالتا الذي ابتعد عن منصبه منذ الاجتماع المضطرب بين إدارة النادي وممثلين عن مجموعات من مشجعي النادي في سبتمبر الماضي.

وسيختلف وضع بنعطية عن ريبالتا الذي كان عضوا في مجلس الإدارة، بحيث سيكون بنعطية تحت قيادة المدير العام الحالي ستيفان تيسييه.

وأوضح مارسيليا في بيان "سيجعل مهدي بنعطية خبرته ومعرفته بكرة القدم الحديثة متاحة لنادي أولمبيك مارسيليا".

وأضاف "بالتعاون الوثيق مع بابلو لونغوريا، رئيس مجلس الإدارة، وستيفان تيسييه، المدير العام، سيساعد في تطوير وتنفيذ الإستراتيجية الرياضية للنادي، ولا سيما جذب أفضل المواهب وتدريبها والاحتفاظ بها".

ووفقا لمصادر داخل نادي مارسيليا، فإن بنعطية يصل "في دور ومكانة مماثلة لتلك التي كان يتمتع بها لويس كامبوس في باريس سان جيرمان".

ويستأنف مارسيليا الذي يحتل المركز الـ12 في الدوري هذا الموسم، مبارياته بمواجهة رين الأحد المقبل.

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