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اعتزال النجم الأسطوري «إكوينوكس»

11/30/2023 3:00:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أُعلن اليوم عن اعتزال النجم الأسطوري الياباني «إكوينوكس» لعالم السباقات وتحويله إلى مجال الإنتاج.

وفي رصيد البطل 7 انتصارات من أصل 9 مشاركات، أبرزها الفوز بلقب «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار خلال أمسية كأس دبي العالمي شهر مارس الماضي، وتحقيقه مرتين على التوالي لقب سباق «تينو شو» لمسافة 2000 متر، فيما كانت آخر إنجازاته الفوز بلقب «كأس اليابان» لمسافة 2400 متر الأحد الماضي.

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