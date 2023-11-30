اعتزال النجم الأسطوري «إكوينوكس»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أُعلن اليوم عن اعتزال النجم الأسطوري الياباني «إكوينوكس» لعالم السباقات وتحويله إلى مجال الإنتاج.
وفي رصيد البطل 7 انتصارات من أصل 9 مشاركات، أبرزها الفوز بلقب «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار خلال أمسية كأس دبي العالمي شهر مارس الماضي، وتحقيقه مرتين على التوالي لقب سباق «تينو شو» لمسافة 2000 متر، فيما كانت آخر إنجازاته الفوز بلقب «كأس اليابان» لمسافة 2400 متر الأحد الماضي.
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