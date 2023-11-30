دبي البحري يستذكر تضحيات المخلصين في يوم الشهيد

أقام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في واجهة دبي هاربور (الميناء السياحي) مراسم «يوم الشهيد» الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام للاحتفاء بتضحيات شهداء الإمارات ونماذج الفخر والعز التي رسمها شهداء الوطن في ساحات الشرف للذود عن الوطن ونصرة المظلوم وإعلاء كلمة الحق.

واستذكر الجميع في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التضحيات وعطاء أبناء الوطن المخلصين الذين ضحوا بالغالي والنفيس، بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، ومديري الإدارات المختلفة في النادي وفريق فيكتوري، حيث رفعوا الأكف وتوجهوا بالدعاء لشهداء الواجب المخلصين.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة يعبر فيها الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين أوفوا وأخلصوا الواجب وأجزلوا العطاء للقيادة والشعب، وبذلوا الغالي في ساحات الكرامة والشرف التي كانت شاهدة على تلك التضحيات.

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